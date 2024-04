Canelo Álvarez lanza un nuevo golpe a Óscar de la Hoya: “No me interesa ser su amigo”

Durante varios años el legendario boxeador Óscar de la Hoya fue promotor de Saúl “Canelo” Álvarez. Sin embargo esta relación laboral terminó en 2020 y de muy mala manera, al punto de realizarse demandas de ambas partes y hasta el sol de hoy existe una gran enemistad.

Ambos boxeadores se lanzan duros golpes fuera del ring cada vez que ofrecen alguna entrevista a los medios. Y desde que se confirmó la pelea entre Canelo y Jaime Munguía, la tensión ha aumentado.

Incluso recientemente en una entrevista de Álvarez para Fight Hub TV el mexicano volvió a tocar el tema y lanzó un dardo para De la Hoya, afirmando que no lo quiere cerca de su vida.

“No me interesa ser amigo de él, estoy bien donde estoy, no tengo nada que ver con él y le deseo todo lo mejor y ya está, pero no lo quiero en mi vida, no lo quiero cerca de mí, no necesito esas vibras en mi vida”, comentó el actual campeón absoluto del peso supermediano.

Canelo Álvarez junto a Óscar de la Hoya cuando era su promotor. Crédito: AP

Canelo y De la Hoya se cruzaron en la rueda de prensa para la presentación de la pelea entre el tapatío y Jaime Munguía. Sin embargo, “The Golden Boy, fue totalmente ignorado por Álvarez y De la Hoya no se quedó con el desplante y horas después tomó venganza en redes sociales.

“La conferencia de prensa de ayer fue tan aburrida como las peleas del Canelo”, escribió Óscar de la Hoya desde su cuenta de X. Lo cual causó mucha polémica e incluso una respuesta de parte de Álvarez.

“Óscar se basa en nada más hablar estupideces y por eso la gente le pone mucha atención, pero él realmente en su empresa no hace más que hablar estupideces. Eso es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer”, comentó Canelo días después en una entrevista para Los Ángeles Times.

Por el momento la enemistad entre ambos continúa y siguen lanzándose dardos en cada oportunidad que pueden. Mientras tanto Canelo se sigue preparando para su pelea del 4 de mayo ante Jaime Munguía en Las Vegas, donde expondrá su cuatro cinturones de campeón mundial de la categoria supermediano.

