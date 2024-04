VIDEO: ¿Qué pasa con Bad Bunny? El cantante llora en pleno concierto al mencionar que se siente triste

De manera sorpresiva e inesperada, el cantante puertorriqueño Bad Bunny rompió en llanto en su más reciente presentación en la ciudad de Nueva York luego de mencionar que se sentía triste. Durante el concierto, la segunda en la ciudad estadounidense, el intérprete de “Tití Me Preguntó”, que se encontraba ataviado con un conjunto rojo y bolso de piel, comenzó cantando el tema “Nadie Sabe”.

Posteriormente, y tan solo unos segundos después, el también actor se quedó completamente en silencio con la intención de mirar al público. Aunado a esto, los bailarines del “Conejo Malo” cambiaron su vestimenta por largas capas negras así como máscaras de calavera.

Tras este cambio, el cantante, finalmente, rompió en llanto para luego decir con un tono melancólico:

"Soy un ser humano cualquiera, tengo días tristes y días que no sé cómo me siento”. Bad Bunny – Cantante

Las palabras del artista latino provocaron que el público coreara el nombre de Bad Bunny, ocasionando que el cantante mencionara: “No quiero estar triste en Nueva York”, y retomara la parte final de su show sin mencionar más palabras.

¿Por qué lloró Bad Bunny?

Tras la viralización de diversos videos que capturaron el llanto de Bad Bunny, un gran número de usuarios comenzaron a teorizar sobre las razones del triste momento del cantante. De acuerdo con diversos internautas, la razón principal de las lágrimas del puertorriqueño se deberían al “tibio” recibimiento de la gente respecto a su actual tour y su más reciente disco “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana”.

Desde el inicio de su gira, el cantante se ha visto envuelto en diversas polémicas como el reclamo de PETA por entrar a diversos conciertos montado a caballo o la cancelación de algunos shows del cantante por una supuesta baja venta de boletos.

Aunado a lo anterior, su disco “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana”, estrenado en 2023, no ha tenido el impacto esperado para el cantante, quien esperaba igualar el éxito de su anterior álbum “Un Verano Sin Ti”.

Bad Bunny debutó como presentador de los Premios Oscar en marzo pasado. Crédito: Mezcalent

El llanto de Bad Bunny también originó que diversas personas mencionaran que el cantante aún no ha superado a la modelo estadounidense Kendall Jenner, con quien se reencontró recientemente en la nueva campaña de Gucci en la que ambos participaron. Previo a esto, se reveló que la también influencer, luego del rompimiento con el puertorriqueño, había regresado con su ex pareja Devin Booker y que la relación entre ambos marcha de la mejor manera. En tanto, Bad Bunny no ha sido vinculado con ninguna persona a raíz de su separación de Jenner.

A pesar de todo lo anterior, hubo quienes mencionaron que el llanto de Bad Bunny fue parte del show debido a la aparición de bailarines con capas negras y máscaras de calavera así como la interpretación del tema “Un X100to” en el piano y sin acompañamiento luego de las primeras palabras del artista.

