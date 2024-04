La Casa de los Famosos 4: Doña Rosa sale en defensa de su hijo Lupillo Rivera

La Casa de los Famosos 4 vive atraviesa momentos de altibajos de cara al público. Por una parte celebran ser los dueños indiscutibles el prime time de la televisión hispana y por el otro son blanco de críticas incesantes debido a los fuertes posicionamiento que parecen carecer de control dentro del juego.

En esta temporada, las acusaciones de maltrato contra la mujer han sido el pan de cada día durante los domingos de posicionamiento. En las primeras semanas muchas las encabezaba Alfredo Adame, por sus argumentos en contra de Ariadna Gutiérrez, La Divaza, Cristina Porta y Maripily Rivera.

En esos momentos las redes sociales no se activaron tan en desacuerdo con Alfredo Adame, al contrario, la misma casa tampoco se manifestaba en contra de las posturas del reconocido actor mexicano, al menos nunca lo hicieron como con Maripily Rivera y/o Lupillo, quien en la actualidad parece ser el gran villano de esta temporada.

Los señalamientos de Ariadna Gutiérrez y de Rodrigo Romeh no han caído en saco roto y son muchos los que ahora insultan al “Toro del Corrido”, hay quienes incluso afirman que la carrera de éste ha llegado a su triste final, mientras que otros afirman que se lo merece.

En medio de todo esto caos mediático tenemos a la familia de Guadalupe, tanto sus hijas como su mamá, Doña Rosa, han tomado la palabra para defenderlo, alegando que aún cuando Ariadna Gutiérrez le dijo que no a las intenciones amorosas del cantante, dicen que las acciones de ésta indicaban lo contrario.

Aquí la conversación de Doña Rosa con algunos familiares y las palabras de ésta en apoyo para Lupillo Rivera, hermano de “La Diva de la Banda”, Jenni Rivera.

Las reacciones a las palabras de la mamá del “Toro del Corrido” son divididas. Hay quienes dicen: “Ariadna no dijo que cuando él la cortejaba habia abuso. Fue a partir de que ella le dijo que no. Cuando sintió el cambio negativo de Lupillo. Esa es la parte que nadie quiere entender. Cuando le cantó, cuando le dio chocolates… ella no esta diciendo de eso. Si no cuando se dio cuenta que no quería nada con el”.

Otros claramente argumentan directamente en contra de la postura de la madre de éste con mensajes como: “Por favor señora, la palabra no es no. Por culpa de personas como usted hay hombres como su hijo”.

