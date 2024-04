Conductores de ‘Hoy Día’ juegan a nominar habitantes de ‘La Casa de los Famosos 4’

En este jueves de nominación, los conductores del programa ‘Hoy Día’ hicieron esta dinámica luego de una semana tan intensa en ‘La Casa de los Famosos 4’ y, aunque no tiene incidencia los votos o comentarios que hicieron, sí demuestra su percepción sobre algunos habitantes del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Daniel Arenas, actor y conductor colombiano, fue de los primeros en hablar sobre los concursantes que merecen puntos esta semana y además dio las razones por las que deberían estar nominados.

“Dos puntos para Lupillo, ¿las razones? Porque traicionó a su grupo, pase lo que pase, era una familia, tenía que seguir ahí con lo que había prometido y le doy un punto a Cristina porque no me cuadra”, dijo.

Luego fue el turno de ChikyBomBom, quien comentó: “Yo le quiero dar dos puntos a Lupillo, ¿las razones? Tengo muchas, que no tengo el tiempo para decirlas. Lo único es que me hubiese encantado estar en ‘La Casa de los Famosos’ esta temporada junto con él. Y le quiero dar un punto al nuevo, a Paulo, por ridículo”.

Marik’ se despertaron con el látigo de la verdad de wonder woman o que? #LCDLF4 pic.twitter.com/L9LAMHfN5e — SoyLoba (@SoyLobaAuuuu) April 18, 2024

En el caso de Carlos Calderón le dio dos puntos a Aleska Génesis, ya que no le cree su romance con Clovis Nienow. “Él está siendo usado, me late que ese abrazo no fue de ella fue jaloneada, porque de ella no vino”.

El otro punto se lo dio a Rodrigo Romeh porque no le gustó que se metiera con Lupillo Rivera.

Penélope Menchaca explicó que su votación sería por estrategia y no porque tuviera algo en contra de ellos: “Por ejemplo, a Geraldine le daría dos puntos porque siento que ya ella no tiene nada que hacer ahí y un punto, a pesar de que la quiero mucho, a Alana, si tuviera que escoger a alguien que me da lo mismo si llega o no a la final, es ella”, afirmó.

A su juicio, el restante de participantes sí les gustaría verlos en la final, en especial a Maripily Rivera y Lupillo Rivera.

Las semanas avanzan y las emociones también, sobre todo luego de la impactante salida de la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, quien se veía como una fuerte competidora, pero hasta el lunes duró su participación en el programa de telerrealidad.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: Rodrigo Romeh le pide a Melaza que vuelvan a jugar unidos con tierra

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera envía un comunicado de prensa urgente para todo su público

· La Casa de los Famosos 4: Terribles predicciones de Mhoni Vidente sobre el reality de Telemundo