Lin-Manuel Miranda llama a Marc Anthony el “Sinatra” de la música latina

El reciente lanzamiento del nuevo disco de Marc Anthony, “Muevanse”, ha generado toda clase de reacciones entre los seguidores y fanáticos del cantante nacido en Nueva York, así como de la misma comunidad de artistas latinos. Y entre las respuestas más destacadas se encuentra la del músico y actor Lin-Manuel Miranda, quien dedicó un ensayo completo al intérprete de “Y Ahora Quien”.

Dentro de su escrito, publicado por el medio Hola!, el intérprete de “Hamilton” reveló que todo latino, latina o latine cuenta con al menos un momento en su vida musicalizado por el ex esposo de Jennifer López.

Y es que de acuerdo con Miranda, la música del artista de raíces puertorriqueñas ha trascendido gracias a la representación de las comunidades latinas en diversas partes del mundo.

Marc Anthony actuará en los Latin American Music Awards 2024. Crédito: Mezcalent

En el mismo texto, el también compositor reveló que su primer acercamiento con Anthony fue a través de su disco “Otra Nota”, de 1993, el cual le motivó a aprender a bailar salsa. Años más tarde, según lo mencionado por Miranda, la música de Marc le ayudó, incluso, a conocer a su ahora esposa, Vanessa Nadal, con quien bailó el tema “Nadie Como Ella” de manera improvisada en la escuela.

Marc Anthony: el “Sinatra” latino

En el mismo ensayo, el también actor reveló que fue testigo del debut de Marc Anthony en Broadway a través del show “The Capeman”. Años después, y tras el nacimiento de su hijo Francisco, la voz del boricua continuó en su vida a través de diversos temas.

Por todo lo anterior, y en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, titulado “Muevanse”, Miranda comparó a Marc con uno de los cantantes de mayor trascendencia e impacto en el mundo de la música a nivel internacional: Frank Sinatra.

Él es nuestro Sinatra, y cuando lo escuchamos, también escuchamos los ecos de todos los momentos inolvidables de nuestras propias vidas”. Lin-Manuel Miranda – Actor

En el mismo ensayo del director de “Tick, Tick… Boom!”, reveló que las nuevas canciones del nuevo material de Anthony, como “One Chord”, “Punta Cana”, la primera canción de Marc en el género bachata”, así como “Tu No Me Conoces”, “Hasta Ayer”, entre otras, inundarán las pistas de baile por el universo de ritmos que albergan.

📸| Romeo Santos, Lin Manuel Miranda, Marc Anthony y Daddy Yankee



— Boda Marc Anthony – Nadia Ferreira 💍 pic.twitter.com/XCY3ORIA9p — Daddy Yankee Updates 💜 (@cyca_yankee) February 1, 2023

Marc Anthony formará parte de los Latin American Music Awards, el día 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas. El músico latino subirá al escenario para interpretar un tema inédito.

Respecto a Lin-Manuel Miranda, el productor formó parte de la pasada ceremonia de los Hispanic Federation en donde la ex esposa de Marc, Jennifer López, fue condecorada con el Premio Orgullo por su labor a favor de los latinos en Estados Unidos.

