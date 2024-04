Tiene 60 años y aspira a convertirse en la próxima Miss Universo

No cabe duda que con 71 años de historia, Miss Universo es el concurso de belleza más popular en todo el mundo. Durante décadas, miles de mujeres han desfilado por la pasarela, ilusionadas con ser ellas quienes, finalmente, sean quienes porten la codiciada corona que las reconoce como las más bellas del mundo.

Estar en Miss Universo puede que implique para las participantes, muchos años de preparación, así como una serie de sacrificios que conlleva el convertirse en una reina de belleza. El concurso tiene una serie de reglas que las competidoras deben cumplir, al pie de la letra, como: ser legalmente mujer, tener la nacionalidad del país al que va a representar y hasta el año pasado, las concursantes debían tener entre 18 y 28 años.

Sin embargo, para la edición de Miss Universo de este 2024, el tema de la edad ha quedado suprimido, lo cual ha provocado que surja una asombrosa historia de cómo una mujer en Argentina está demostrando que los años no tienen por qué ser una limitante para cumplir los sueños.

Alejandra Rodríguez, la argentina de 60 años que aspira a convertirse en Miss Universo

Alejandra Marisa Rodríguez, una abogada y periodista de 60 años, ha capturado la atención del público al convertirse en la primera mujer de su edad en competir por el codiciado título de Miss Universo Argentina.

Rodríguez asegura que decidió participar en el concurso de belleza motivada por sus amigas. Es soltera, no tiene hijos, vive tan solo con sus 2 gatos y atribuye a su genética el que no aparente la verdadera edad que tiene.

“No sé si soy linda, más bien diría que tengo un cuerpo armonioso: soy delgada, mido 1,68 y tengo la misma cara de siempre, aunque con más años. Simplemente, me cuido, me gusta salir a correr y hago gimnasia. Sé que hago mal en contarlo, pero solían decir que mis padres eran muy lindos”, declaró en entrevista para La Nación.

Su reciente victoria como Miss Buenos Aires ha desafiado las normas convencionales de belleza y edad, y ha destacado la evolución de las percepciones sociales sobre la belleza y el envejecimiento. Este hito no solo la catapultó a ganarse la atención de todo su país, sino que también generó un debate sobre la diversidad y la inclusión en el mundo de los concursos de belleza.

“Fue un certamen inclusivo, por eso me presenté. Es decir, no había límites de ningún tipo, ni de edad, ni mucho menos de peso y altura. Una de las chicas, de 18 años, era preciosa y muy preparada. Pensé que ella sería la ganadora, pero cuando todo el jurado me votó, sentí que vivía un sueño. Insisto, fue por unanimidad. ¡Estoy viviendo un sueño!”, comentó.

La elección de Rodríguez como Miss Buenos Aires no fue el único evento notable en el concurso. De hecho, la primera finalista fue una mujer de 73 años, lo que subraya aún más la creciente apertura hacia la representación de la belleza en todas las edades. Este hecho inusual refleja un cambio cultural significativo en la forma en que la sociedad percibe la belleza y desafía las nociones tradicionales de juventud como requisito previo para la belleza.

El ascenso de Rodríguez en el mundo de los concursos de belleza también resalta el cambio en las normas sociales en torno al envejecimiento. En lugar de verse como una etapa de la vida marcada por el declive físico y la invisibilidad social, la edad madura está siendo redefinida como un período de vitalidad, experiencia y autoexpresión. Este cambio de paradigma refleja una comprensión más amplia de las etapas de la vida y una mayor apreciación por la diversidad de experiencias y perspectivas.

La elección de Miss Argentina 2024 será el próximo 25 de mayo y entonces se conocerá si la Alejandra Rodríguez irá a Miss Universo, a celebrarse el 28 de septiembre, en México.

