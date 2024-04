FOTO: Jennifer López es captada en las calles de Nueva York sin una gota de maquillaje

Además de ser una de las cantantes y actrices con mayor impacto y trascendencia durante los últimos años, Jennifer López también ha logrado destacar dentro del mundo de la moda gracias a su inigualable estilo, así como sus icónicas vestimentas o apariciones en diversos eventos.

Por lo anterior, ver a la nacida en El Bronx “alejada” de los tradicionales looks con los que suele aparecer, siempre genera gran expectativa entre sus seguidores y público en general. En esta ocasión, la intérprete de “On The Floor” fue captada, hace solo unos días, en las calles de Nueva York.

En las imágenes, rescatadas en diversas redes sociales, se puede ver a la esposa de Ben Affleck luciendo un conjunto deportivo overs size, totalmente negro, así como un par de botas altas. A lo anterior, también se sumaron unas gafas de sol negras XXL.

Jennifer López iniciará su nueva gira en agosto próximo. Crédito: Cortesía

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención del público cercano, así como de miles de personas en redes sociales, fue el rostro de la cantante, el cual lucía totalmente “limpio” y “libre” de cualquier producto de belleza así como una melena tipo “wet” pero sin la intención de serlo.

¿Por qué apareció Jennifer López sin maquillaje?

Aunque es más que evidente el perfeccionismo que Jennifer López suele aplicar a diversos aspectos de su vida, siendo su imagen la principal, no se sabe con exactitud porque la cantante decidió mostrarse “al natural”.

Esta no es la primera ocasión en el que la cantante decide aparecer en público o en sus redes sociales sin sus tan acostumbrados aditamentos de belleza o prendas de gran impacto. En semanas anteriores, la cantante participó en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter en donde causó gran impacto debido a que decidió dejar fuera sus características pestañas.

Lo anterior generó toda clase de reacciones y comentarios entre sus seguidores y público en general ya que, de acuerdo con un gran número de usuarios, la también actriz lucía irreconocible sin estos icónicos elementos sobre su rostro.

En entrevistas previas, la cantante ha dejado en claro que siempre abogará por la belleza natural: “mi filosofía es simple: quiero que te sientas más guapa de la manera más natural. Sin maquillaje, sin filtros… solo tú y tu piel”.

Coming this Memorial Day Weekend… ATLAS is on @Netflix on May 24. pic.twitter.com/D8poZ1Hpd7 — jlo (@JLo) April 23, 2024

Jennifer López no vive su mejor momento por ¿culpa de Ben Affleck?

Luego del lanzamiento de su más reciente disco, “This Is Me… Now”, considerado como un fracaso por crítica y público en general, diversas voces, cercanas a Jennifer López, han comenzado a buscar la razón de este difícil comienzo de año para la artista.

Y es que aunque la gran mayoría ha señalado que la también empresaria se ha “desactualizado” de la escena musical actual, otros más señalan que la principal causa de su “caída” sería su relación con el actor y director Ben Affleck. Según lo mencionado por expertos y ex trabajadores de López, la relación que mantiene la actriz con el estadounidense, la cual fue el punto central de su nuevo material, es “aburrida” y “ordinaria” para la mayoría de las personas.

