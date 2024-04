Jennifer López es acusada en redes sociales de haber ocasionado la muerte de la tiktoker Kyle Marisa Roth

Jennifer López se ha convertido en blanco de críticas y señalamientos, por enésima ocasión en las últimas semanas, debido a que su supuesta influencia y “peso” ocasionó la muerte de la tiktoker Kyle Marisa Roth el pasado 15 de abril.

Reconocida como una de las influencers de mayor alcance en TikTok, Kyle Marisa Roth, quien compartía constantemente su lucha contra el cáncer de colon, fue una destacada creadora de contenido que solía mencionar “chismes” sobre diversas personalidades del medio cómo las Kardashian, Doja Cat, Taylor Swift, Jay Z, y, principalmente, Jennifer López.

Su contenido siempre generó gran polémica entre sus seguidores al grado de que la misma Jennifer López reaccionó de manera “agresiva” a su contenido debido a la constante crítica que hacía sobre el nuevo disco de la también, “This Is Me… Now”, el cual ha sido severamente criticado entre el público y especialistas.

Por lo anterior, la intérprete de “On The Floor” habría “amenazado” con tomar acciones legales si seguía hablando de ella.

La influencia de JLo en la cuenta de Kyle Marisa Roth

Previo a su deceso, Kyle Marisa Roth reveló que su cuenta de TikTok, la cual contaba con más de 700 mil seguidores, había sido bloqueada luego de que la misma influencer usara imágenes del documental de JLo, “The Greatest Love Story Love Never Told”, en uno de sus videos.

En el mismo video de “protesta”, Kyle Marisa Roth mencionó que “el narcisismo de López por sí solo aplastó su pequeño negocio” debido a que dejó de percibir miles de dólares por el contenido que llevaba a cabo en su anterior cuenta.

Una semana antes de perder la vida, la misma Roth mencionó, en otro video, que el tratamiento de cáncer que estaba costeando se había hecho imposible de sostener debido a las pérdidas de dinero por prohibición de su cuenta. Finalmente, la influencer lanzó un mensaje directo a la esposa de Ben Affleck diciendo: “Si muero de cáncer de colon, es culpa de ella”.

Jennifer López lanzó en febrero pasado su nuevo disco “This Is Me… Now”. Crédito: Mezcalent

Tras la muerte de Kyle Marisa Roth, el pasado 15 de abril, la madre de la tiktoker lanzó un mensaje en Linkedln revelando la triste noticia además de enviar otro mensaje en donde dejó ver, entrelíneas, lo sucedido entre su hija y la artista latina:

Solo quiero que la gente vida sus vidas con el brillo de Kyle y su hermosa alma y espíritu” Madre de Kyle Marisa

Luego del anuncio de la muerte de Kyle Marisa Roth, un gran número de seguidores de la influencer lanzaron fuertes críticas y señalamientos hacia Jennifer López acusándola de ser la responsable de la muerte de la tiktoker.

Hasta el momento, la artista nacida en El Bronx no ha mencionado o revelado información respecto al lamentable suceso.

Continúa leyendo

Matthew McConaughey revela lo impresionado que quedó al trabajar con Jennifer López: ¡Esa mujer es una trabajadora!

Jennifer López cambia el nombre de su gira debido al supuesto fracaso en la venta de entradas

Ex publicista de Jennifer López revela la principal razón del fracaso del nuevo disco de la cantante