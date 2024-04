Afirman que Ben Affleck sería el responsable de la “caída” de Jennifer López

Para nadie es un secreto que Jennifer López ha iniciado el 2024 con el “pie izquierdo” luego del lanzamiento de su más reciente disco “This Is Me… Now”. Y es que a pesar de las expectativas vertidas en el primer álbum de la artista latina en 10 años, este fue severamente criticado y señalado, tanto por el público como por la industria especializada, al grado de ser catalogado como un “verdadero” fracaso.

Aunado a lo anterior, el material audiovisual que acompañó al disco así como el documental que mostró su desarrollo, fueron tachados de enfocarse en enaltecer, únicamente, a la nacida en El Bronx.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, la gira promocional de “This Is Me… Now”, la cual se vio afectada por la cancelación de 7 shows en diversas ciudades de Estados Unidos, cambió recientemente su nombre a “This Is Me… Now/Greatest Hits” con la intención de expandir su “radio” y convocar a aquellas personas relacionadas con la carrera de la también actriz.

Jennifer López lanzó en febrero pasado su nuevo disco “This Is Me… Now”. Crédito: Mezcalent

Aunque la mayoría de expertos, y público en general, señalan que la principal razón de la “caída” de Jennifer López se debe al competido “mercado” así como su tardía actualización, una nueva voz, especialista en esta industria, reveló un factor aún más influyente en la mala racha de JLo: su esposo Ben Affleck.

¿Ben Affleck, el culpable del mal momento de Jennifer López?

De acuerdo con esta voz de autoridad en el medio musical, quien se contactó con el diario Daily Mail, el “rostro miserable” de Ben Affleck le está “jugando un mal papel” a Jennifer López.

A la sombra de la querida y sufrida Jennifer Garner, gran parte de las imágenes que hemos visto de JLo han sido mundanas: viajes en automóvil con Ben, discusiones en la acera, comida rápida para llevar. A menudo luciendo miserable. Esto ha roto la cuarta pared, una que todos habíamos comprado. No queríamos que fuera una persona normal”. Experto en la industria musical

En semanas anteriores, y luego del anunciado fracaso de la artista latina, el ex publicista de López, Rob Shuter, había vaticinado que la mala recepción del nuevo disco de Jennifer se debería, entre otros factores, al poco interés que tiene la gente y la crítica en su relación con Ben Affleck.

Según lo dicho por Shuter, la intérprete de “On The Floor” no hizo un “buen cálculo” al pensar que el mundo estaría interesado en su amor con Affleck.

A través de un gran número de entrevistas previas y posteriores a la publicación de “This Is Me… Now”, la cantante ha señalado en infinidad de ocasiones que su relación con el ganador del Oscar por “Argo” es la esencia de su disco. Incluso, en el documental que muestra el desarrollo de su álbum, se menciona en diversas ocasiones el peso de su relación en el concepto del material discográfico.

Ben Affleck fue parte de los 10 actores con mayores ingresos en 2023. Crédito: Mezcalent

A pesar de todo lo anterior, la también empresaria dará inicio a la gira de su más reciente disco a partir del mes de agosto a través de Estados Unidos.

