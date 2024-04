¿Llega el fin de la amistad entre Aleska Génesis y Alana Lliteras en ‘La Casa de los Famosos 4’?

La amistad entre Aleska Génesis y Alana Lliteras pareciera que está por llegar a su fin, pues cada vez son más las diferencias que hay entre las dos integrantes del cuarto Agua de ‘La Casa de los Famosos 4’.

Desde hace tiempo los encontronazos entre ambas se han notado y, aunque han arreglado sus problemas, reinciden, lo que hace pensar que llegará un momento en el que la situación se torne insostenible.

La modelo venezolana Aleska Génesis tuvo una conversación bastante seria con Paulo Quevedo, en donde se mostró cansada por todo lo que ha ocurrido últimamente.

“Me siento mejor porque tuve como unos diítas como molesta, empecé a tener muchas diferencias con Alana y yo a Alana la protegí y la quise como una hija, como una hermana menor, le entregué demasiado. A mi nada me afecta aquí, a mi lo único que me ha afectado aquí adentro ha sido mi cariño y amor hacia ella”, dijo.

Luego explicó que hay varias discusiones que se han generado porque considera que ella exagera y aunque en algunos momentos ha intervenido para defenderla, ya no lo hace últimamente. “Ya exploté y decidí ya soltar porque me estaba afectando emocionalmente”, agregó.

Consideró que el tema de la edad es algo que pudo haber influido, pues cree que la joven no tiene la madurez necesaria.

Como ejemplo de esto, reveló que cuando llegó Isis Serrath, Alana le prohibió a Aleska que le hablara. “Yo me puse para ella, pero después me cayó bien y cuando me cayó bien pensé en por qué tenía que tratar mal a alguien que me cae bien”, dijo acerca de la creadora de contenido que fue eliminada del reality show.

Otra de las quejas de la ex de Nicky Jam es que asegura que su compañera cambia las cosas y no le gusta que pase eso.

Además, cuando ha intentado arreglar las cosas con ella, siente que debe pedirle insistentemente y Aleska explicó que está cansada de buscarla en situaciones así.