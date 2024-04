Quique Usales y su vida en un nuevo país tras haber sido despedido hace poco de Telemundo

El periodista de raíces argentinas Quique Usales fue despedido de Telemundo a inicios del mes de abril. Por ello, decidió tomar sus maletas y emprender un nuevo rumbo como lo es Italia y en el transcurso de la semana ha compartido ciertos detalles a través de la red social de la camarita, pues mencionó: “Les cuento cómo va mi vida en Milán. Estoy aprendiendo italiano dos horas por día, sábado y domingo también me toca tomar clases”.

Sin embargo, en esta aventura no está solo porque se llevó a su mascota Lelita, quien además se ha visto paseando por las calles: “No se me despega ni un solo minuto. Esperemos que la temperatura suba o bajamos (a Lelita a la calle) con pantalones cortos, total, ¡acá no me conoce nadie!”.

“Y llega el día en que te das cuenta que vas por buen camino porque en vez de enojarte y aferrarte le agradeces al universo por haber sacado de tu vida a las personas y experiencias que no te convenían”, fue otro de los mensajes que ha compartido en la mencionada aplicación.

El periodista ha recibido muestras de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, quienes se mantienen al tanto de su nueva vida en Milán a través de sus redes sociales. Sin duda, esta nueva etapa promete ser emocionante y llena de oportunidades para el talentoso comunicador.

“Abracitos mi Quique. Que sigas llenando el mundo de tu talento, eso nadie te lo puede quitar”, “Como uno aprende a querer a las personas a través de la pantalla, suerte con tu nueva etapa”, “Vive la vida , el universo abre más oportunidades”, “Envidia de la sana te tengo. ¡Disfruta de los pequeños milagros que nos regala la vida”, “Te esperan cosas maravillosas”, “Un abrazo Quique!!! Todo lo mejor en esta nueva etapa, sigue brillando”, “Que lindo Dios llene tu vida de muchas bendiciones siempre”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¡Estamos seguros de que Quique Usales seguirá brillando con el talento que lo caracteriza, ya sea en Italia o en cualquier parte del mundo donde decida llevar su aprendizaje!, y desde ‘El Diario NY’ le deseamos el mejor éxito del mundo.

