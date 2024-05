Colaboradora de Jennifer López confiesa cómo es trabajar realmente con la cantante

Además de ser una de las artistas con mayor éxito, impacto e influencia en diversos escenarios como la música, la actuación y la moda, Jennifer López también se ha hecho de un nombre dentro de la industria empresarial gracias a su multitud de compañías así como su involucramiento en otras más.

Dentro de este sector, la nacida en El Bronx ha destacado recientemente por su marca de bebidas con alcohol artesanal The House of Delola LLC, o mejor conocida como Delola, la cual ha “levantado” con apoyo de su socia Lynette Marrero.

Nacida en Nueva York pero de origen puertorriqueño, Marrero no solo ha aportado su expertise en la constitución de la empresa, también fue la encargada de crear los actuales tres sabores de la empresa.

Por lo anterior, y gracias a su importante “peso” en la compañía, la mixología presentó recientemente su libro “A Quick Drink The Speed Rack Guide To Winning Cocktails for Any Mood”, en donde reveló parte de este novedoso pero “peleado” mundo así como su experiencia trabajando a lado de la intérprete de “On The Floor”.

¿Cómo es trabajar con Jennifer López?

De acuerdos con Marrero, quien realizó una prueba para ingresar a la compañía de JLo sin saber que la artista latina era la propietaria, la esposa de Ben Affleck es una persona involucrada y apasionada en el proyecto.

Amo el proceso y trabajar con alguien que está tan compenetrado con el proyecto. Creo que eso es lo más importante de sacar algo al mundo, es muy fácil sacar algo pero si realmente lo vas a hacer tuyo y le vas a poner tu nombre tienes que estar realmente involucrado, ponerle cuidado y fue una oportunidad increíble el poder ver cómo trabaja y cómo piensa, en ser parte de ello” Lynette Marrero – Mixóloga

Gracias a su trabajo y colaboración con Jennifer López, Marrero también reveló que la marca Delola formará parte de la gira, “This Is Me Now…/Greatest Hits”, que la intérprete de “Ain’t Your Mama” llevará a cabo durante el verano de este año por Estados Unidos.

Jennifer López iniciará en verano su nueva gira por Estados Unidos. Crédito: Mezcalent

A pesar de las recientes declaraciones de Marrero, la también actriz estadounidense se ha visto envuelta en diversas polémicas respecto al trato que tiene con sus colaboradores. Y es que en semanas anteriores, se viralizó un video en donde se ve a la cantante, durante una sesión fotográfica en las calles de Nueva York, escupiendo un chicle en la mano de su asistente.

Ante esta actitud, la cual no ha sido aclarada por la misma artista hasta el día de hoy, un gran número de usuarios en redes sociales arremetieron contra la empresaria por su actitud y por la forma en la que “trató” a su empleada.

