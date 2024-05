Matías Novoa aclara los rumores sobre una presunta deuda por la manutención de su hijo mayor

Matías Novoa afirmó que la relación con su exesposa es buena y que están en constante comunicación para garantizar el bienestar de su hijo. Asimismo, aclaró que no tiene ninguna deuda pendiente con ella y que está al corriente en todos los aspectos relacionados con la manutención de su hijo.

“Salió una cosa mía también, que no sé de dónde salió, y me da mucha tristeza porque el más afectado aquí es Axel, que es un adolescente ya casi. Yo jamás desampararía a mi hijo. Yo no sé de dónde salió eso, la verdad. Obviamente, estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso, pero eso es obviamente un chisme y es mentira… No, para nada (le debo 2 millones de pesos). Yo no he querido dar declaraciones tampoco porque es una cosa que le puede afectar mucho a Axel“, dijo a los medios de comunicación.

“Todo lo llevamos en paz por Axel y así tiene que ser, todo el tiempo. En mi caso sí hay un proceso ya legal que tenemos que llegar a acuerdos y en eso estamos, en paz, yo no quiero hacer escándalos ni nada, no me interesa. Son acuerdos nuevos, de visita y todo eso que corresponde como papá, y no puedo dejar de ver a mi hijo, porque lo adoro”, mencionó el chileno.

El actor se mostró molesto por la difusión de rumores falsos que afectan su imagen pública y la tranquilidad de su familia. Aseguró que siempre ha cumplido con sus responsabilidades como padre y que está comprometido en brindarle lo mejor a su hijo.

“La mamá de mi hijo es la mamá de mi hijo, lo más importante para él, y si Axel está bien es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es darle amor a él, y él tiene que estar bien. Ahorita justo ya se va conmigo a pasar las vacaciones a recibir a nuestro nuevo integrante. Estoy nervioso, estoy ansioso, se ha alargado un poco la novela, entonces me pongo un poco nervioso por las fechas, pero todo se está dando perfecto, así que ya en unos días estaré con ella”, expresó.

