Rafa Nadal debuta con triunfo en Roma y afirma que es momento de “perder el miedo” a romperse

El tenista español Rafael Nadal, derrotó este jueves al belga Zizou Bergs por 6-3, 3-6 y 4-6, en la primera ronda del Master 1,000 de Roma, en una partida que el propio tenista calificó como un mal juego, a pesar de llevarse la victoria.

“No ha sido un buen partido. No jugué de la manera que realmente creo que puedo y necesito jugar. En dos días de nuevo tengo la oportunidad de mostrarme a mí mismo que puedo hacerlo mucho mejor que hoy”, expresó el de Mallorca.

Nadal indicó que lo más importante para él en este momento es seguir jugando y recordó que algunos meses atrás llegó a pensar en el retiro.

“La mejora es importante porque sigo jugando. Eso es lo más importante para mí. En Barcelona, no estaba seguro de poder seguir. Estoy sacando mucho mejor que en Barcelona. Me siento más rápido aunque a veces juego demasiado lejos de la línea de fondo. Eso es algo que quiero hacer mejor“, destacó.

Rafa Nadal, sin temor a lesiones

Asimismo, el diez veces campeón del Master 1,000 de Roma, afirmó que en las competencias que le quedan “dará todo” por seguir demostrando su nivel y competitividad sin miedo a lesiones.

“Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias (…) Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana“, agregó.

La estrella del tenis terminó indicando que estos partidos le ayudan a seguir mejorando su juego. “Partidos como este (Bergs), si no ocurre nada durante el transcurso, pues ayudan a acercarse a los niveles de exigencia del circuito. A nivel tenístico tengo que hacerlo mejor porque soy capaz de hacerlo. Tengo que ponerlo en práctica en los partidos y está costando, algo totalmente lógico por otra parte”.

