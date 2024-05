Bryan González no esconde su emoción por estar en la prelista de la selección mexicana

El defensor de los Tuzos del Pachuca, Bryan González, se mostró bastante contento e ilusionado tras conocer que forma parte de la prelista de 31 jugadores elegidos por Jaime Lozano para formar parte de la selección de México que participará en los partidos amistosos de la próxima Fecha FIFA y especialmente para la Copa América 2024 que se celebrará en los Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio.

En declaraciones ante diversos medios de comunicación el jugador consideró que esta representa una importante oportunidad para su carrera y afirmó que se siente orgulloso de estar entre los candidatos del seleccionador nacional ya que considera esto un premio por el trabajo que ha venido realizando con el Pachuca en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Muy feliz y orgulloso, ahorita de camino me di cuenta y se salieron las lágrimas de la emoción y contento por eso. Es una oportunidad para nosotros y la trataré de aprovechar al máximo y esto es parte de todo el sacrificio que he hecho día con día y se ve reflejado ahorita”, expresó.

“Vivir el momento y de tener los pies en la tierra, seguir avanzando en nuestras carreras, hay miedos que tenemos que superar y es una oportunidad muy grande para mí. Venía dormido en el camino y mi mamá me empezó a marcar y me dijo que qué alegría más grande del 10 de mayo que darle esa noticia y se me salieron las lágrimas”, agregó González en sus declaraciones ante los medios.

La prueba de fuego de Bryan González para determinar si logrará entrar en la convocatoria para la selección mexicana que participará en la Copa América 2024 será el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, donde el jugador tendrá que demostrar que tiene todas las cualidades para estar en el equipo ante las Águilas del Club América.

