Amanda Miguel: “Voy a seguir cantando por mi esposo”

Amanda Miguel compartió con sus seguidores un mensaje en el que recuerda a su fallecido esposo, Diego Verdaguer, y resalta la felicidad que le da tener música en su vida.

La cantante mexicana habló de que aunque esté de luto, disfruta de la música y sigue cantando para Diego. “Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto”, dijo la cantante.

Diego Verdaguer falleció el 28 de enero de este año y su esposa fue la encargada de dar tan triste anuncio al mundo. Tras su muerte, Amanda Miguel le dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales: “Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”, expresó la cantante.

“Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre”, concluyó en el texto que acompaña a una imagen de Diego Verdaguer con alas frente a una puerta que da hacia el cielo azul.

Antes de su muerte, en su cuenta de Twitter, Diego Verdaguer le dedicó un emotivo mensaje a Amanda Miguel: ¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”, precisó junto a una imagen en la que destacan una frase de su canción “La ladrona”.

