Argentino ‘Cholo’ Simeone alcanza las 400 victorias como entrenador del Atlético de Madrid

El argentino Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone sumó un logro más a su laureada carrera, al alcanzar la cifra de 400 victorias como entrenador del Atlético de Madrid, que este domingo se impuso al Celta de Vigo por 1-0 para mantenerse en la lucha por quedarse con el último cupo de LaLiga para la Champions League.

Simeone alcanzó las 400 victorias en 677 partidos al frente de los ‘Colchoneros’, algo impresionante y que deja evidenciado el gran trabajo que ha hecho con el equipo al que llegó en 2011. Sin embargo, ha dejado saber que no se fija en las cifras sino que mira “para adelante”.

Diego Pablo @Simeone se convirtió este domingo en el primer técnico de la historia en alcanzar los 4️⃣0️⃣0️⃣ triunfos oficiales como entrenador de un único club español 🤩



¡Enhorabuena, Diego! ❤️🤍 pic.twitter.com/c9H6Doe4vl — Atlético de Madrid (@Atleti) May 12, 2024

“No lo analizo, miro para adelante, como he buscado hacer siempre. No me detengo, sé lo que quiero, sé lo que busco y convencido de por dónde es el camino. Seguiré empujando hasta el último día que esté acá”, expresó el técnico argentino tras la victoria ante el Celta.

En 677 juegos como entrenador del Atlético Madrid, el ‘Cholo’ suma, además de las 400 victorias, 148 empates y solo 129 derrotas. Además ha conquistado títulos como LaLiga, Copa del Rey, Europa League, Supercopa de España y Supercopa de Europa. También ha disputado dos finales de Champions, aunque las perdió frente al Real Madrid.

Atlético Madrid y su exigencia permanente de la Champions

Tras finalizar el encuentro y quedar a una victoria de sellar su clasificación a la próxima edición de la Champions League, el entrenador argentino dejó claro que, como institución, esta ha sido la exigencia que se han planteado temporada tras temporada.

“El objetivo nuestro cuando arranca la temporada es jugar todos los partidos. Nos va a faltar jugar el partido de la Copa del Rey (fue eliminado en las semifinales), que fue la final, y un partido de Champions en casa de los seis que se juegan de local. Esperamos seguir compitiendo hasta el final”, expresó.