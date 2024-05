Seguridad Social: personas con discapacidad recibirán $1,537 en las próximas horas

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) enviará dos pagos más del Seguro Social por Discapacidad (SSDI) en mayo, por lo que es importante que verifiques si eres elegible para el tercer o cuarto pago de este mes.

Además, se realizará un pago de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a finales de mayo.

El cheque promedio de SSDI o depósito directo es de $1,537 dólares. Esta cantidad es mucho menor que la de los trabajadores que reciben beneficios de jubilación, cuyo promedio fue de $1,915 en abril de 2024.

Aunque los pagos de SSI generalmente se envían el primer día del mes, pueden haber cambios cuando el pago coincide con un día festivo o fin de semana.

A continuación, se detalla la próxima fecha de pago de SSDI.

Pago de SSDI se dará el 15 de mayo de 2024

El próximo pago del Seguro Social por Discapacidad se realizará el 15 de mayo. Para ser elegible para este beneficio, debes cumplir con varios requisitos y seguir siendo elegible.

Aquellos que no hayan presentado su solicitud no pueden recibir el Seguro Social por Discapacidad.

Si ya tienes la aprobación y estás inscrito en SSDI, considera tu fecha de nacimiento, ya que la Administración utiliza este dato para enviarte el cheque o depósito directo.

–Fechas de nacimiento del día 11 al día 20 de cualquier mes del año: recibirán su próximo pago de SSDI el 15 de mayo.

–Fechas de nacimiento del día 1 al día 10 de cualquier mes del año: su próximo pago por discapacidad será el 12 de junio de 2024.

Cheque o depósito directo de SSDI el 22 de mayo

Los beneficiarios cuyo cumpleaños sea del día 21 al día 31 de cualquier mes del año tendrán que esperar un poco más para recibir su dinero.

Su fecha de pago será el 22 de mayo, siendo el último día de pago del Seguro por Discapacidad para mayo de 2024.

En cuanto a los montos de dinero del SSDI en mayo, dependerán del historial laboral del trabajador.

No todos los beneficiarios del Seguro por Discapacidad reciben la misma cantidad de dinero, ya que no todos trabajaron la misma cantidad de tiempo, no pagaron los mismos impuestos ni presentaron sus solicitudes al mismo tiempo.

