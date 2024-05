Adiós a un ídolo de Pumas: Jesús Molina anuncia su retiro del fútbol

Los Pumas de la UNAM recibieron una triste noticia este martes luego que el jugador Jesús Molina anunciara formalmente su retiro del fútbol profesional tras la reciente eliminación del equipo en los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante la Máquina de Cruz Azul para quedar así sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa en la que se mostró bastante triste por esta decisión y agradeció a sus seguidores y equipos que le permitieron poder cumplir con sus 17 años de carrera profesional.

“Quiero anunciarles a todos que he decidido retirarme como futbolista profesional. Ha sido una decisión difícil, pero pensada y madurada con mi familia. Agradezco a todos los equipos, aficiones y directivos por darme la oportunidad. Me siento un privilegiado por haber jugado casi 17 años de carrera, pero es el momento adecuado para tomar esta decisión. Es cerrar un ciclo y seguiré ligado al fútbol, es mi vida y mi pasión”, expresó la figura mexicana.

Molina es recordado como una importante figura dentro del balompié mexicano debido a que llegó a coronarse campeón de la Liga MX con las Águilas del Club América y Santos Laguna; además que también logró coronarse campeón de la Copa MX con Rayados de Monterrey cuando defendió cada una de esas camisetas.

El futbolista inició su carrera en los Búhos de Hermosillo y posteriormente defendió los colores de los mencionados Rayados, América, Santos Laguna; además de esto también jugó para los Tigres de la UANL, Chivas Rayadas de Guadalajara y por último los Pumas de la UNAM con los que luchó para alcanzar el título de campeón en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Para finalizar el jugador de 36 años aseguró que seguirá vinculado al fútbol a pesar de colgar los botines profesionalmente; reveló que ya realizó el curso de entrenador para dirigir algún equipo en el futuro y además espera poder ayudar con la formación de los nuevos jugadores de la selección mexicana para alcanzar una Copa del Mundo.

“Con Pumas, agradecido de por vida, cuando parecía que sería la final de mi carrera, confiaron en mí y me dieron la oportunidad y si bien no pude corresponder a lo que tenían, no se lograron los objetivos, pero me voy contento porque di lo mejor de mí. Cierro un ciclo y la vida sigue, pero seguramente seguiré ligado a esto del futbol, porque es mi vida y mi pasión”, detalló.

Sigue leyendo:

–Rubens Sambueza regresa al Club América tras su pase a semifinales: “Siempre es lindo volver”

–Pocho Guzmán quiere que la afición de Chivas inunde el Estadio Akron para el Clásico contra el Club América

–Robert Dante Siboldi: “Rayados en un justo ganador”