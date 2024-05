Jennifer López habría “aprobado” que Ben Affleck apoye a su ex esposa, Jennifer Garner, tras la muerte de su padre

El reciente fallecimiento del padre de la actriz Jennifer Garner, William Garner, habría ocasionado que su ex esposo, el director y actor Ben Affleck, se acercara más a ella para ayudarle a superar dicha situación. Sin embargo, ¿qué opina Jennifer López respecto al acercamiento de su esposo con la madre de sus hijos?

De acuerdo con una fuente cercana a ambas familias estadounidenses, que se acercó al medio Entertainment Tonight, la intérprete de “On The Floor” no tendría ningún problema con la actual conexión que sostiene la ex pareja.

Jennifer (Garner) está en su lugar muy feliz y se lleva muy bien con Ben y ‘Jen’. Jennifer y ‘Jen’ se han vuelto más cercanas, lo cual es bueno para ambas”. Fuente cercana a JLo y Ben Affleck

Ben Affleck apoya a Jennifer Garner

Según lo revelado por la misma fuente, tras la muerte del padre de Garner, el pasado 30 de marzo a sus 85 años, el intérprete de “Argo” se ha involucrado de manera constante y activa con Jennifer.

Y es que además de apoyar a la actriz de “Elektra” en todo momento, también ha tomado nuevos roles y tareas en la crianza de los hijos que tuvieron juntos: Violet, Fin (antes Seraphina) y Samuel.

Aunado a lo anterior, y debido a la buena relación que compartió Affleck con el padre de su ex pareja, el actor también ha brindado su apoyo en otro tipo de procesos relacionados con el legado de William Garner.

Ha estado pendiente de ella y asegurándose de que sabe que está ahí para ella desde el deceso de su padre”. Fuente cercana a JLo y Ben Affleck

¿Ben Affleck y Jennifer López viven un buen momento?

De acuerdo con la misma fuente, que Jennifer López no muestre molestia alguna al ver a su esposo apoyando a su ex pareja, es una clara señal que la pareja se encuentra en un buen momento: “A ‘Jen’ y Ben les va bien y son muy felices juntos. Sus hijos los unen aún más y los mantienen humildes”.

A pesar de las recientes declaraciones de la fuente cercana a la pareja, diversos expertos han señalado que la relación entre Affleck y López habría sido la causante del mal momento que vive la también actriz luego del lanzamiento de su disco “This Is Me… Now”.

Y es que de acuerdo con las mismas voces, la actitud de Ben Affleck, quien se ha caracterizado por mostrar una postura de hartazgo y cansancio constante, ha ocasionado que la artista latina sea vista con aburrimiento. De igual manera, y según lo revelado, el matrimonio entre ambas estrellas, punto central del nuevo álbum de JLo, ha pasado de “moda” para un gran número de personas.

Continúa leyendo

FOTO: Jennifer López es captada en las calles de Nueva York sin una gota de maquillaje

Jennifer López es acusada en redes sociales de haber ocasionado la muerte de la tiktoker Kyle Marisa Roth

Revelan las exigencias de Jennifer López para su gira: desde sábanas de 250 hilos hasta un enólogo particular