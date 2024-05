Dinamita Márquez dudó sobre el ganador entre Usyk y Fury: “Pensé que la iban a empatar”

El icónico boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez aseguró que llegó a pensar en un momento que Tyson Fury podía quitarle la victoria legítima a Oleksandr Usyk en el combate que ambos protagonizaron por el campeonato indiscutido de los pesos pesados y que terminó ganando el ucraniano de manera magistral.

Durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox, Dinamita Márquez aseguró que el trabajo que realizó Usyk durante el encuentro le permitió imponerse de manera cómoda sobre Tyson Fury; a pesar de esto su triunfo se terminó decidiendo por decisión dividida para convertirse en el primer campeón indiscutido de los pesos pesados en la historia del pugilismo mundial.

“Fue una gran pelea, una buena pelea que todavía me están sudando las manos, nada más de acordarme me emociona. Ese tipo de peleas son las que necesitamos ver, ese tipo de peleas que te hacen sudar las manos, porque me estaba poniendo a temblar”, expresó el peleador mexicano en sus declaraciones.

El tetracampeón mundial consideró que la victoria de Usyk sobre Fury fue contundente y no necesitó ningún tipo de discusión, aunque afirmó que llegó a temer en algún momento que le quitarían el triunfo ante la larga espera que se realizó para poder conocer los resultados finales por parte de los jueces; asimismo consideró que llegarían a declarar un empate hasta que finalmente escuchó las decisiones de los golpes.

“Se tardaron tanto tiempo que dije ‘esta pelea la van a empatar’, y prácticamente la estaban empatando. El juez que vio perder a Usyk, el juez canadiense, dije ‘no’, o no se la vayan a dar a Fury. Con esa puntuación del segundo juez dije ‘no vayan a sacarse esa de la manga, esa broma de la manga, y creo que eso nos pone también nerviosos diciendo ‘qué pelea estaban viendo los jueces’”, agregó Juan Manuel Márquez.

Para finalizar, Dinamita Márquez aseguró que hasta el propio réferi le brindó su apoyo al peleador británico en el noveno asalto cuando Usyk complicó su desempeño en el cuadrilátero y por poco logra derrotarlo de manera contundente.

“El réferi le ayudó un poquito a Tyson Fury, el conteo fue largo, luego lo dejó recuperarse un poco, si no creo que tenía tiempo Usyk para buscar el nocaut. Después sonó la campana y la campana salvó a Fury. Fue una pelea buena, una pelea que sí me deja un buen sabor de boca para la revancha”, resaltó.

“¿Por qué no se tiró a fondo? Para no ser respondido al contragolpe, por no visitar la lona. Usyk lo hizo bastante bien y creo que también lo dominó a distancia, contragolpeando con ese gancho de izquierda y para qué se expone. Yo creo que ya tenía prácticamente la pelea en la bolsa, para qué se exponía, a que haya una caída y por qué no decirlo, un nocaut a favor de Fury”, concluyó el otrora boxeador mexicano.

