Qué tiendas estarán abiertas en Memorial Day

Memorial Day, que se celebra el último lunes de mayo, es una fecha importante en Estados Unidos en donde se recuerda a los miembros del servicio militar que han fallecido.

Este año, el día festivo cae el 27 de mayo y, siendo un feriado federal, muchas personas aprovechan para realizar diversas actividades al aire libre como asar a la parrilla o visitar la playa.

Para aquellos que necesiten hacer compras de última hora, la mayoría de las tiendas de comestibles estarán abiertas.

Walmart y Costco

Walmart confirmó que operará con horario extendido de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., aunque se recomienda verificar el horario específico de cada sucursal. Por otro lado, Costco mantendrá sus puertas cerradas durante el día.

Kroger

En cuanto a Kroger y sus tiendas afiliadas, estarán abiertas, pero sugieren a los clientes que verifiquen las horas específicas en sus locales.

Las tiendas afiliadas de Kroger incluyen Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler, y Smith’s Food and Drug.

Target, Publix y Winn-Dixie

Target también abrirá sus puertas, con horarios que pueden variar según la ubicación. Publix operará en su horario regular, al igual que Winn-Dixie.

Aldi

Aldi tendrá un horario limitado, por lo que es aconsejable que los clientes confirmen con su tienda más cercana la hora exacta en que abrirán y cerrarán.

Whole Foods y Food Lion

Whole Foods y Food Lion estarán abiertos, pero se recomienda revisar el horario local para evitar inconvenientes.

