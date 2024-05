El Real Madrid alienta Nadal tras caída en Roland Garros: “Estamos muy orgullosos de una gran leyenda como tú”

El Real Madrid no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su apoyo al tenista español Rafa Nadal tras su inesperada derrota en la primera ronda de Roland Garros ante el alemán Alexander Zverev.

A través de sus redes sociales oficiales, el club blanco ha enviado un mensaje de ánimo al tenista mallorquín, destacando su trayectoria y valores como deportista.

“Eres un gran ejemplo siempre para nosotros dentro y fuera de la pista, querido Rafa Nadal”, reza el mensaje del Real Madrid. “Los madridistas estamos muy orgullosos de una gran leyenda como tú y estaremos acompañándote siempre en todos tus desafíos. ¡Vamos, Rafa!”, añade el texto.

Nadal, quien ha ganado Roland Garros en 14 ocasiones, cayó derrotado en la primera ronda del torneo ante Zverev por 6-3, 7-6 (7-5), 6-3. Esta ha sido la primera vez en la historia del torneo que el español pierde en la primera ronda.

A pesar de la amarga derrota en primera ronda del Roland Garros, Nadal se mantiene optimista sobre su futuro en el tenis. Tras caer ante el alemán Zverev en tres sets, el español aseguró en declaraciones recogidas por EFE que “no ha tenido malas sensaciones” y que “está listo para más”.

Nadal reconoció que el sorteo no le favoreció, ya que se enfrentó a “uno de los mejores del mundo” en la primera ronda. Sin embargo, lejos de desanimarse, el tenista español prefiere enfocarse en lo positivo:

“Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda”, afirmó Nadal. “No he tenido malas sensaciones. He competido bien y he tenido mis opciones”.

Pese a la decepción por la temprana eliminación, Nadal mantiene la confianza en sí mismo y en su capacidad para seguir compitiendo al más alto nivel. El español no descarta volver a Roland Garros el próximo año y luchar por su 15º título en el torneo más prestigioso del tenis sobre tierra batida.

