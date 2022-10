Claudia Martín, ex de Andrés Tovar, será la invitada especial de la próxima gala en ‘Mira Quién Baila: All Stars’

‘Mira Quién Baila: All Stars‘ inició su nueva temporada hace pocas semanas, y pese a ello ha sido un poco controversial por lo que ha sucedido con algunos de los participantes, y es que uno de ellos hasta se vio en la obligación de renunciar por no contar con las capacidades físicas por el momento.

Sin embargo, a través de la cuenta oficial en Instagram del mencionado concurso anunciaron que están preparados para darle un giro a la competencia el próximo domingo, y es que tendrán una invitada especial, pues se trata de una actriz de la telenovela ‘Los ricos también lloran’ Claudia Martín.

La protagonista que se convierte en el amor de la vida de Sebastián Rulli en dicha historia de ficción aparentemente formará parte de los jueces el 23 de octubre.

“Vendrá a ponerle su toque especial a la competencia“, fue el mensaje que acompañó la noticia que compartieron el pasado martes en las redes sociales. A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, pues manifestaron la alegría que sienten por el hecho de saber que podrán apreciar su talento en los próximos días.

“Qué emoción”, “Seguro nos sorprenderá en la pista de baile”, “Un talento sumado a más talento”, “Ojalá y baile ella”, “OMG, me encanta”, “Qué bonito, sin duda no me lo pierdo por nada del mundo”, “Baila hermoso, ya quiero verla en la pista”, “Qué padre”, “Hermosura“, fueron algunas de las expresiones que se generaron en el mencionado post.

En el programa ‘Despierta América‘ le hicieron una entrevista donde la mexicana dejó muy claro que ella, al igual que el resto se encuentra muy contenta luego que la hubiesen tomado en consideración para hacer de la tercera gala una noche especial junto a los concursantes que día tras día se preparan para ser los mejores.

“Ya estamos aquí en el ensayo de Mira Quién Baila y vamos a tenerles una sorpresa que va a estar increíble“, mencionó durante la entrevista.

A su vez, la expareja del productor Andrés Tovar no quiso dar detalles de lo que realizará. Sin embargo, explicó que se está preparando para sorprender a sus seguidores y darles un show de calidad.

