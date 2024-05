En vez de asegurar nuestra frontera, el congresista Mike Lawler se entretiene con juegos políticos

Por más de un año, republicanos en Washington como nuestro congresista Mike Lawler han criticado el impacto de la crisis migratoria en Nueva York. Pero los últimos meses han hecho claro que Lawler y sus amigos Republicanos en la Cámara Baja y en el Senado están más interesados en juegos políticos que en realmente brindar soluciones al problema.

Como muchos de los temas más controversiales, resolver la crisis fronteriza es complicado. Necesitamos una frontera segura, pero no existe un botón mágico que un presidente puede activar que pare la migración.

Por eso necesitamos fondos y nuevos proyectos de ley federales. Los republicanos en Washington como Lawler han exigido proyectos de ley fronterizos durante el último año en entrevistas de televisión y en las redes sociales. Eso es hasta recientemente cuando finalmente recibieron lo que tanto exigieron.

Un grupo bipartidista de senadores, incluyendo unos de los más conservadores en todo el país, propusieron legislación que podría resolver varios de los problemas en nuestra frontera.

Este proyecto de ley le daría al Secretario de Seguridad Nacional nueva autoridad para cerrar la frontera, implementar nuevas restricciones de emergencia que requerirían cerrar la frontera en situaciones insostenibles como lo que vemos hoy y también aumentaría el número de requisitos para obtener asilo.

Como toda legislación, tenía elementos que ofendían a miembros de ambos partidos. Pero expertos como la Unión de la Patrulla Fronteriza, un grupo conservador, respaldaron la legislación bipartidista como un paso adelante para una frontera segura.

Pero cuando el congreso estaba a punto de resolver el problema, Donald Trump se metió. Trump públicamente y en privado amenazó a los republicanos quienes apoyaban la legislación porque, como él dijo varias veces, él quiere caos en la frontera para poder negarle al Presidente Biden una victoria legislativa y continuar culpando a los demócratas por la crisis migratoria en las campañas electorales.

Desafortunadamente, como con su voto por el insurreccionista Presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, y su apoyo de un juicio político falso contra el Presidente Biden, el Representante Lawler mostró una vez más que no tiene espina y nunca se enfrentará a Trump. En lugar de aceptar este proyecto de ley bipartidista para asegurar nuestra frontera, Lawler no quiso correr el riesgo de enojar a Trump al hablar a favor de esta legislación.

Dado su influencia en la pequeña mayoría republicana de la Cámara Baja, Lawler podría usar su voz para insistir que el presidente de la Cámara Baja, Johnson, permita que los representantes voten por el proyecto de ley. Pero no ha hecho nada de esto. Entonces, ahora que el presidente Johnson dijo que la legislación estaría “muerta al llegar” a la Cámara Baja si el Senado lo aprobaba, los republicanos en el Senado decidieron abandonar el proyecto de ley por completo.

Lawler, qué opina sobre temas irrelevantes y ridículos como los hornos de pizza en la ciudad de Nueva York, no ha tenido nada que decir sobre la intervención de Trump y el bloqueo del proyecto de ley bipartidista por parte de su cercano aliado, el presidente Johnson.

Este es un patrón de comportamiento de Lawler. Antes de postularse para el congreso, pasó su vida como agente republicano, trabajando literalmente todos los días para avanzar a los republicanos extremistas MAGA como Donald Trump y acabar lo que queda de civismo y bipartidismo en Washington. Además de servir como director ejecutivo del Partido Republicano del estado de Nueva York, Lawler fue delegado de la convención de Donald Trump en 2016 y trabajó para reelegirlo en 2020 en la nómina de un esfuerzo multimillonario.

El congresista Lawler puede quedarse callado acerca de este proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, pero eso no significa que no debemos preguntarle sobre el tema. Necesita asumir cierta responsabilidad por la crisis migratoria y por votar el año pasado para reducir los recursos que ayudan a proteger nuestra frontera y mantener seguras a nuestras comunidades. Está dispuesto a retirar fondos a nuestra seguridad fronteriza, mientras habla de la urgencia de la situación en la televisión. Sus votantes en el Lower Hudson Valley deben poner atención a lo que hace, no a lo que dice.

A diferencia de mi oponente, he votado consistentemente a favor de fondos para asegurar nuestra frontera y apoyo una reforma migratoria integral que asignaría los recursos adecuados para asegurar nuestra frontera, al mismo tiempo que establecería un camino hacia la ciudadanía para personas indocumentadas que no han violado la ley.

Es una farsa que los republicanos en el Congreso se nieguen a trabajar con los demócratas en una propuesta verdadera para asegurar nuestra frontera y abordar la crisis migratoria. Necesitamos líderes dispuestos a enfrentarse a los extremos de ambos partidos y que afronten este momento con urgencia y determinación. Tengo la intención de ser ese líder una vez más para el Lower Hudson Valley, para lo que es necesario derrotar a Mike Lawler en noviembre.

(*) Mondaire Jones es ex congresista y candidato al Congreso.