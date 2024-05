Little Caesars celebra 20 años de productos Hot-N-Ready con viajes, pizzas por un año gratis y más

Little Caesars celebrará los 20 años de los legendarios productos Hot-N-Ready, y para conmemorarlo, regalará importantes premios durante todo el verano en un sorteo lleno de sorpresas para los amantes de la pizza en todo el país.

Desde su creación en 2004, Hot-N-Ready ha sido la opción para quienes buscan una opción de pizza rápida y fácil, ofreciendo una combinación de conveniencia y calidad durante años.

Y para honrar ese legado, Little Caesars está iniciando verano con obsequios y escapadas Hot-N-Ready con un año gratis de pizzas clásicas para 20 afortunados ganadores.

Desde el 27 de mayo, los clientes deben visitar la tienda Little Caesars participante más cercana y escanear el código QR en su recibo para participar en el sorteo.

Los detalles completos y las reglas oficiales se pueden encontrar en SummerSweeps.LittleCaesars.com, es importante mencionar que no se requiere ninguna compra para participar.

Durante toda la temporada de verano, los fanáticos de la pizza pueden esperar que se anuncien nuevos premios cada mes. Los premios del mes de junio incluyen:

Un año de pizza clásica gratis que incluye 52 pizzas para el año (Período de inscripción: del 27 de mayo al 2 de junio)

Paquete Flyaway para Pepsi Rock the South 2024 que incluye entradas para el festival Sponsor Row, pasajes aéreos, hotel y productos de Little Caesars (Período de inscripción: del 3 de junio al 9 de junio)

Paquete Summer Backyard BBQ Party que incluye tarjeta de regalo de Little Caesars, herramientas para asar y parrilla y refrigerador Better with Pepsi, junto con otros artículos divertidos de verano (Período de inscripción: del 6 al 16 de junio)

Paquete Hot-Takes que incluye una cámara o dron 4K y productos de Little Caesars para (Período de inscripción: del 24 al 30 de junio)

Además de los premios que incluyen escapadas especiales y experiencias únicas, los miles de ganadores también obtendrán productos y mercancías gratis de Little Caesars durante todo el verano.

“Estamos encantados de celebrar los 20 años de Hot-N-Ready, una forma súper rápida de preparar pizza que no solo ha redefinido la industria sino que también se ha convertido en un elemento querido en las comunidades de todo el país”, afirmó Greg Hamilton, director de marketing de Little Caesars.

“Este verano, invitamos a nuestros clientes a unirse a nosotros para conmemorar este hito con un verano de premios espectaculares. Es nuestra manera de agradecerles por dos décadas de apoyo inquebrantable”, agregó Hamilton.

Para obtener más información sobre los obsequios y escapadas Hot-N-Ready Summer of Hot-N-Ready de Little Caesars y para mantenerse actualizado sobre los últimos obsequios y promociones, visita SummerSweeps.LittleCaesars.com y sigue a Little Caesars en las redes sociales.

