Trump dice que ni la Madre Teresa podría vencer los cargos a los que se enfrenta

El expresidente Donald Trump, que está acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016, dijo minutos después de que el jurado empezara a deliberar en su caso que ni la Madre Teresa podría salir airosa en su “amañado” juicio penal.

“La Madre Teresa no podría vencer estos cargos. Estos cargos están amañados. Todo el país es un desastre, entre fronteras y elecciones falsas, y tienes un juicio como este en el que el juez está tan en conflicto que no puede respirar”, dijo Trump a los periodistas afuera del Tribunal Penal de Manhattan.

“Es una desgracia. Y lo digo en serio. La Madre Teresa no pudo superar esas acusaciones. Pero ya veremos. Veremos cómo lo hacemos”, añadió, según recogió The Hill.

Sin embargo, rebajar las expectactivas en torno al resultado del juicio podría ser parte de una estrategia del equipo de Trump. Según el medio antes citado, estrategas dijeron que es beneficioso para el expresidente crear una narrativa de que el caso está en su contra, bajando el listón en caso de que sea declarado culpable o permitiéndole declarar la victoria contra un sistema “amañado” en caso de que sea declarado inocente.

El virtual candidato presidencial republicano también dijo, una vez más, que este caso es una caza de brujas para impedir que gane las elecciones y culpó al presidente Joe Biden de interferencia electoral.

No obstante, dijo que el presidente Biden no es “lo suficientemente inteligente” para estar realmente detrás del caso en su contra, sugiriendo que alguien más estaba moviendo los hilos, según la agencia de noticias EFE.

Responde a De Niro

También criticó a Robert de Niro, actor que ayer, durante los alegatos finales, dio un discurso frete al tribunal para apoyar a la campaña presidencial del demócrata, en el que dijo que Trump quiere “destruir” a Nueva York, y el expresidente subrayó hoy que el acto fue boicoteado por sus seguidores.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves.

El expresidente deberá permanecer en el tribunal de Nueva York durante las deliberaciones, dijo el juez Juan Merchán. Hoy el jurado deliberará en una sala en la que no tendrán acceso a sus teléfonos.

Si al menos uno de los integrantes no está de acuerdo, el juez Juan M. Merchan pedirá a los doce miembros seguir deliberando hasta llegar a una decisión conjunta, y en el peor de los casos -de falta de consenso- podrá declarar nulo todo o parte del juicio.

Trump se ha quejado de que su asistencia al juicio le ha impedido hacer campaña.

“Así que me quedaré por aquí”, dijo este miércoles, según The Hill. “Son cinco semanas y cinco semanas en las que esencialmente no he hecho campaña, aunque en las últimas semanas obtuve una gran ventaja en las encuestas. Algo está pasando, porque creo que la gente de este país ve que se trata de un acuerdo amañado”.

Con información de EFE.

