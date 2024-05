Wendy Guevara tuvo una experiencia paranormal tras estar hospitalizada: “Pensé que era la muerte”

Wendy Guevara mientras estaba en el hospital de repente vio una sombra oscura en la esquina de la habitación, la cual le causó un gran temor. La ganadora de ‘La Casa de los Famosos, México’ aseguró que era una presencia maligna que la observaba fijamente, y que había algo siniestro en ella que la hizo sentirse extremadamente asustada.

Sin embargo, antes de contar la experiencia paranormal que tuvo, pues manifestó que se sentía alegre porque ya se encuentra en casa descansando: “Ya me dieron de alta, primero duré, pues desde temprano en el hospital y ya me atendieron hasta en la noche por lo mismo de que siempre hay mucha gente. Pero la verdad muy bien y quiero agradecer porque la neta me ayudaron mucho. Estoy muy bien”.

La youtuber también declaró que sintió una sensación de frío intenso y escalofríos recorriendo su cuerpo, lo que la llevó a pensar que la muerte se encontraba cerca de ella en ese momento. Sin embargo, afortunadamente logró calmarse y encontrar tranquilidad al rezar y pedir protección divina.

“Vino alguien de negro aquí, donde está el ventilador, había una silueta con una manta negra, pensé que era la muerte… en mi mente decía, Diosito está conmigo”, fue el mensaje que añadió tras la experiencia.

Internautas reaccionaron a las declaraciones de Wendy Guevara

“No sé por qué critican, a mí me pasó lo mismo hace años”, “Eso es por operarte en un hospital donde tu cama la pudo usar otra persona que si tiene la necesidad”, “Lo importante es que te sientas mejor Wendy. Te queremos mucho”, “Era por la anestesia que vio eso, si me dio miedo cuando lo dijo, pero fue por la anestesia, gracias a Dios Wendy está bien y ya solo esperemos se recupere pronto”, “La anestesia le pega fuerte a la Wendy”, “Hasta se hizo hombre otra vez”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· ¿Qué se sabe del estado de salud de Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México?

· Wendy Guevara visitó el programa ‘Hoy’ y le dio un beso en la boca a Raúl Araiza

· Wendy Guevara llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y habla de la lluvia de proyectos que tiene