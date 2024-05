Sonja Morgan finalmente subastó su casa en Upper East Side

No todo es perfección en Upper East Side, pues sus propietarios también se deben enfrentar a las malas rachas del mercado de bienes raíces. Un ejemplo de eso fue el largo tiempo que pasó para que Sonja Morgan, estrella de ‘The Real Housewives of New York City’, vendiera su casa en la zona.

Morgan intentó vender la residencia en Upper East Side, Nueva York, durante los últimos 11 años y finalmente se decidió a subastarla. Esta información se compartió el mes pasado.

Ahora se ha informado que el pasado miércoles la subasta cerró y la propiedad se vendió por $4.45 millones de dólares. La subasta online tuvo una duración de dos semanas y estuvo a cargo de Concierge Auction.

Por los momentos se desconoce la identidad de la persona que se quedó con la residencia.

¿Cuánto perdió Sonja Morgan?

Aunque es una buena noticia que Sonja Morgan logró deshacerse de la residencia, la verdad es que todo este proceso de año generó pérdidas de dinero para la socialité y personalidad de televisión.

Morgan compró esta casa adosada en 1998 por $9.1 millones de dólares, junto a su entonces esposo John Morgan. Ya en 2013 la socialité se quería deshacer del lugar, pues se había separado del heredero de JP Morgan.

En 2013 la residencia entró al mercado de bienes raíces por $9.95 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que durante más de 10 años la residencia estuviera entrando y saliendo del mercado cada vez con un precio menor.

Incluso, en 2018 estuvo disponible para alquilar por $32,000 dólares mensuales.

Incluso, en verano del 2023 Morgan decidió invertir dinero en una reforma a la propiedad para hacer el lugar mucho más atractivo. Sin embargo, eso tampoco ayudó a su venta solo hizo que invirtiera más dinero que no recuperó.

Tras la reforma entró al mercado por $8.75 millones de dólares, y poco después se rebajó a $7.5 millones de dólares. Todos estos precios más bajos a lo que invirtió en los años 90, sin sumar lo que pagó por las reformas.

