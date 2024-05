Adamari López aclara si después de tantos años ahora es la amiga de Toni Costa

Adamari López y Toni Costa han dejado claro en varias ocasiones que su relación es puramente de amistad y de co-paternidad. Pese a haber compartido muchos años juntos y haber vivido momentos muy especiales, los dos han decidido seguir caminos separados en cuanto a un vínculo sentimental desde hace un buen tiempo atrás.

La presentadora de televisión en ningún momento ha expresado tener algún tipo de incomodidad por revelar detalles de su vida privada, y es que así lo hizo tras generar algunas interrogantes en las redes sociales por el más reciente contenido que ha mostrado con el padre de su pequeña. Sin embargo, ella acabó con las preguntas tras decir que no se puede ser amigo de una expareja sentimental, pero como tienen una hija en común no tienen opción.

“Yo pienso que, por un lado, sí pero por otro no. Si ya sanaste, pues no hay herida. Yo, por ejemplo, tengo que tener contacto con el papá de Alaïa, pues porque tenemos una hija en común y tenemos temas que hablar de la niña. Pero de otros temas no tenemos nada que hablar porque ya cada uno tiene una vida diferente”, dijo en un nuevo programa de ‘Desiguales’.

La pareja ha sabido superar la ruptura de manera madura y respetuosa, manteniendo una buena comunicación y colaborando juntos en la crianza de su hija. Aunque es natural que muchos fans sigan deseando que vuelvan a estar juntos, la realidad es que tanto Adamari como Toni han seguido adelante en sus vidas y él ha llegado a construir una nueva relación sentimental, pero hace pocos meses confirmó que ya no tenía nada con Evelyn Beltrán.

Por ahora, Adamari y Toni disfrutan de una relación de amistad y de co-paternidad, siempre pensando en el bienestar y felicidad de su hija Alaïa. Aunque la esperanza y la ilusión por verlos nuevamente juntos como pareja no se apaga, es importante respetar la decisión de ambos y aceptar que cada uno ha seguido su propio camino en el amor.

