Encuesta de salud mental y dinero muestra que los estadounidenses están más estresados que nunca

Una encuesta de Debt.com, el sitio donde los consumidores pueden encontrar ayuda para resolver sus deudas, muestra que en los últimos tres años, un número creciente de estadounidenses se sienten estresados después de usar sus tarjetas de crédito, lo que los está endeudando más y afectado su salud mental.

Los resultados muestran que donde hay más deuda, hay más estrés. “Es la definición del diccionario de un círculo vicioso“, dice el presidente y contador público de Debt.com, Howard Dvorkin. “Te atrasas en tus facturas, así que te distraes con una cena o alguna terapia de compras. Por supuesto, eso se suma a su deuda, lo que se suma a su estrés, lo que agota su salud mental. Y nuestra investigación muestra que está empeorando cada año”.

Según el estudio, en 2022, 1 de cada 5 encuestados informaron sentirse estresados después de usar sus tarjetas de crédito. La encuesta de 2024 revela que ha habido un aumento del 17% en los últimos tres años, elevando ese número a 4 de cada 10. Es más probable que la generación Z (47%) se sienta estresada después de usar tarjetas de crédito.

Casi la mitad (47%) dice que contrae más deudas cuando se siente estresado. La investigación de Debt.com muestra un desglose de aquellos que asumen más deudas cuando se sienten estresados:

· El 67 % de la generación X contrae más deudas cuando está estresada

· El 40 % de los millennials contraen más deudas cuando están estresados

· El 37 % de la generación Z contrae más deudas cuando está estresada

Más de la mitad (51 %) se sienten estresados al revisar las facturas de sus tarjetas de crédito, mientras que:

· El 10% se siente desesperanzado

· 8% se siente triste

· 4% experimenta una pérdida de sueño

· El 3% experimenta una pérdida de apetito

· El 3% experimenta una autoestima más baja

La investigación también muestra que el 26% dice que discute con su pareja sobre el gasto en tarjetas de crédito:

· El 45% son hijos de la Generación X

· El 16% son millennials

· El 16% hijo de la Generación Z

· El 7 % son hijos de los Baby Boomers

“Los datos generacionales y regionales nos recuerdan algo importante”, dice Dvorkin. “La deuda no está distribuida equitativamente en este país, pero el estrés sí lo está. Por lo tanto, no importa si eres un joven de 25 años que lucha con los préstamos estudiantiles o un hombre de 50 años que se ha atrasado en sus tarjetas de crédito. Es posible que esas personas no tengan nada más en común, excepto lo mal que se sienten con respecto a sus finanzas”.

Para más detalles de la encuesta y su metodología, ingresa aquí.

