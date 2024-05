Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez abandona Golden Boy Promotions

El boxeador mexicano y campeón mundial de peso crucero en las 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, anunció formalmente su salida de Golden Boy Promotions, casa promotora del histórico peleador Óscar de la Hoya para convertirse en agente libre y buscar así el título indiscutido en su división.

Estas declaraciones las realizó el Zurdo Ramírez durante una entrevista ofrecida para Boxing Scene, donde habló sobre la decisión de seguir los pasos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y abandonar Golden Boy Promotions para intentar tener mayores oportunidades en su búsqueda por el campeonato indiscutido de los peso crucero.

“El futuro tiene infinitas posibilidades. Estoy emocionado de embarcarme en este viaje como agente libre. Mi objetivo final es unificar la división de peso crucero y convertirme en el campeón indiscutido. Es un camino desafiante, pero estoy totalmente comprometido a realizar el trabajo duro y la dedicación necesaria para lograr esa hazaña. Como campeón, tengo la flexibilidad de aprovechar las oportunidades que me acercarán a mi objetivo y me permitirán mostrar mis habilidades en el escenario global. Espero con ansias lo que depare el futuro y estoy decidido a dejar mi huella en el deporte del boxeo”, expresó.

Recordemos que el peleador mexicano hizo historia al convertirse en el primer peleador de su país en quedar campeón de un título de peso crucero tras derrotar a Arsen Goulamirian y colocar su marca en 46-1, 30 KOs, por lo que ahora desea seguir ampliando su legado.

“Estoy realmente agradecido por esta victoria. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que me apoyaron en el camino. Ha sido un viaje de arduo trabajo, dedicación y perseverancia, y me siento honrado de haber logrado este hito. También quiero felicitar a mi oponente por su esfuerzo y deportividad. La victoria no se trata sólo del éxito individual, sino también del espíritu de competencia y camaradería. Espero seguir esforzándome por alcanzar la excelencia y convertirme en el campeón indiscutible de la división”, detalló.

“Me siento profundamente honrado y honrado de ser el primer campeón de México. Este logro representa no sólo mi trayectoria personal sino también la rica historia y tradición del boxeo mexicano. Agradezco el apoyo inquebrantable de mi país, mi equipo y mis fanáticos que me han apoyado en cada paso del camino. Esta victoria es un testimonio de la resiliencia y determinación del espíritu mexicano. Dedico esta victoria a mis compatriotas mexicanos y prometo seguir representando a nuestra nación con orgullo, integridad y honor en el ring y más allá. Viva Mexico”, concluyó el Zurdo Ramírez.

