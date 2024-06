AMLO celebró victoria de Claudia Sheinbaum y destacó que fue por “amplio margen”

Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente de México, celebró la victoria de Claudia Sheinbaum, candidata apoyada por su gobierno, y destacó la democracia vivida durante la jornada de elecciones, que fueron las más multitudinarias en la historia del país.

“Estoy muy contento y orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral demostró que es un pueblo muy politizado, con una fuerte vocación democrática”, declaró López Obrador en un video subido en sus redes sociales.

El mandatario mexicano concluyó su mensaje felicitando a todos los ciudadanos mexicanos: “Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas, es un orgullo ser mexicano”.

La candidata oficialista logró el triunfo ante la opositora Xóchitl Gálvez con entre 58.3% y 60.7% de los votos, mientras que su contendiente consiguió entre un 26.6% y 28.6% de votaciones, para convertirse en la primera mujer presidenta en el país. Entretanto, Jorge Álvarez Máynez, opositor del Movimiento Ciudadano (MC), recibió entre el 9.9% y 10.8% de votos.

“Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la república, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”, señaló Sheinbaum tras obtener el triunfo en un mensaje en Ciudad de México.

Los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) en el conteo rápido se basó en una muestra estadística representativa de 5,651 centros de votación. El método permite una proyección convincente de quién será el ganador con un nivel de confianza de al menos el 95%.

La jornada electoral del domingo ha sido la más grande en la historia de México, que contó con más de 98 millones de personas llamadas a votar no solo por la presidencia, sino por los 500 diputados, 128 senadores y nueve gobiernos estatales. También ha sido marcada por la violencia, con al menos 30 aspirantes asesinados.

Con información de EFE

