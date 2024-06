FIB le dio a Canelo Álvarez nuevo plazo para pautar una pelea ante William Scull y defender su cinturón

Hace un par de semanas la Federación Internacional de Boxeo le ordenó al campeón indiscutido del peso supermediano, Saúl “Canelo” Álvarez, pautar una pelea ante el poco conocido William Scull para defender su cinturón.

Sin embargo, parece que Canelo tiene muy poco interés en subir al ring ante el boxeador cubano. Pues piensa que no es tan mediático y no llenaría tanto como otros nombres. Por lo que incluso estaría dispuesto a perder su cinturón avalado por la FIB con tal de no pelear ante Scull.

Ahora el organismo internacional, quien le había dado plazo hasta el 6 de junio a Canelo para pautar la pelea con Scull, le comunicó al mexicano que extenderá el plazo para que ambos puedan llegar a un acuerdo.

Y es que según el reporte de Mike Coppinger de ESPN la FIB extendió la fecha hasta el próximo 13 de junio. Por lo que se espera que en los próximos días haya una respuesta de parte del campeón defensor.

Canelo viene de derrotar el pasado 4 de mayo a Jaime Munguía. Crédito: John Locher | AP

“El plazo para pautar la pelea por el título de peso supermediano de la FIB entre Canelo Álvarez y William Scull, que finalizaba el 6 de junio, se extendió una semana hasta el 13 de junio, le dijeron fuentes a ESPN”, indica Coppinger.

Además Coppinger comenta en su reporte que Álvarez estaría analizando seriamente si dejar perder su cinturón de campeón o subir al ring con un rival poco conocido.

Por ahora Canelo tiene pautada su próxima pelea por contrato para el mes de septiembre. Sin embargo aún no se conoce el rival, mientras que en diciembre es posible que enfrente al campeón indiscutido del peso welter Terence Crawford. En un combate que será de los más destacados del año.

Opciones para Canelo

El tapatío parece tener sus opciones muy limitadas ante esta situación. Pues está entre pelear ante un rival que no estaría en sus estándares o dejar perder uno de sus cuatro cinturones y con ello su calidad de “indiscutible del peso”.

Sin embargo el propio Coppinger comenta en su reporte que existe una posible tercera vía. Y sería que Canelo llegue a un acuerdo monetario con Scull por el “tep-aside” o simplemente, “hacerse a un lado” para que el mexicano elija otro rival y mantener su cinturón.

