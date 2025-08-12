La millonaria pensión que pagaría Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez en caso de divorcio

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido una de las más seguidas en el mundo del deporte. La cual además recientemente escaló a un nuevo nivel tras la propuesta de matrimonio del futbolista a su pareja con la que ya lleva nueve años de relación.

Ante este compromiso de Cristiano Ronaldo con la modelo e influencer argentina, también salió a la luz un acuerdo entre ambas partes en caso de un hipotético divorcio en el futuro

El pacto, que fue diseñado para resguardar el bienestar económico de Georgina, se hizo público a través de diversos medios españoles y portugueses, y ha generado gran interés debido a la magnitud de las cifras involucradas.

Los términos del acuerdo millonario

Aunque no se trata de un acuerdo prenupcial formal, el pacto de separación establece una serie de condiciones muy específicas en caso de que la pareja decida tomar caminos distintos.

Pensión vitalicia: La principal estipulación del acuerdo es una pensión vitalicia para Georgina Rodríguez. El monto, que llegaría a los $114,000 dólares mensuales , busca asegurar su estabilidad económica, permitiéndole mantener el estilo de vida al que está acostumbrada.

La principal estipulación del acuerdo es una pensión vitalicia para Georgina Rodríguez. El monto, que llegaría a los , busca asegurar su estabilidad económica, permitiéndole mantener el estilo de vida al que está acostumbrada. Propiedad de la mansión familiar: Además del dinero, el acuerdo establece que Georgina pasaría a ser la dueña exclusiva de la residencia que la familia comparte en La Finca, una de las zonas residenciales más lujosas de Madrid.

Estos términos reflejan el compromiso de Cristiano Ronaldo de asegurar que la madre de sus hijos tenga todo lo necesario para su futuro, independientemente de la evolución de la relación. El pacto no solo protege a Georgina, sino que también subraya la importancia que ambos le dan a la estabilidad familiar.

