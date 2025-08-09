Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del sábado, 9 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los participantes la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en sus sorteos o simplemente quieres estar informado de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy sábado, 9 de agosto de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 9 de agosto

Loto Más: 04

Super Más: 01

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 9 de agosto

Los números ganadores son: 38 96 95

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 9 de agosto

Los números ganadores son: 26 14 48 55 56 47 67 10 68 66 78 45 18 53 39 08 65 35 60 32

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 9 de agosto

Los números ganadores son: 06 13 14 27 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 9 de agosto

Los números ganadores son: 23 32 42

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez que hayas seleccionado tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que tienes que guardar con cuidado. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, que ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El sorteo consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

