Dos muertos en el Metro de Nueva York: violencia sin freno

Dos personas murieron con una hora de diferencia tras ser atropelladas por trenes del Metro en Brooklyn y Manhattan el domingo.

Alrededor de las 6 p.m. un hombre cayó a las vías en dirección sur en la estación de tren L en Sutter Ave., East New York (Brooklyn), y fue atropellado por un tren. Los servicios de emergencias lo declararon muerto en el lugar, detalló Daily News.

Una hora después en la estación East Broadway de la línea F en el Bajo Manhattan una persona tropezó con las vías en dirección a Brooklyn justo cuando un tren llegaba a la estación, según un testigo. Los paramédicos declararon a la víctima muerta en el lugar, según un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

No se sospecha de ningún delito en ninguno de esos casos, según la Policía de Nueva York. Las autoridades aún no han revelado la identidad ni edades de las víctimas.

Previamente un pasajero fue empujado a las vías por un hombre que huyó y no ha sido detenido. Ese caso sucedió en la estación de la línea 1 de 50th St y 7.ª Avenida en Midtown Manhattan poco antes de las 8 p. m. del sábado. La policía afirma que la víctima de 44 años logró salir de las vías sin problemas y volver al andén. Fue trasladado a un hospital local con lesiones faciales, reportó Fox News.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA. La violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Las agresiones en el subterráneo siguen siendo preocupantes y han aumentado 7%, de 325 casos a estas alturas el año pasado a 349, según las estadísticas del NYPD citadas por Daily News. Un reciente estudio privado, analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

A principios de este mes Carlos Rivera (21) fue arrestado y acusado como sospechoso de apuñalar en el cuello a una pasajera que entraba a una estación del Metro en Chelsea, Manhattan. La semana previa un pasajero murió al ser golpeado por un tren durante una pelea en una estación del Metro en Brooklyn. Previamente William Blount fue condenado a la pena máxima por atacar brutalmente a martillazos a la científica Nina Rothschild en la cabeza durante un robo en una estación del Metro en Queens en 2022.

A mediados de junio un hombre de 50 años fue hallado apuñalado en la nuca en una estación en Greenwich Village y aunque fue trasladado vivo al hospital murió después, siendo oficialmente el 2do homicidio este año en el Metro de Nueva York.

Busque ayuda