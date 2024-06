Revelan que los miembros del equipo de Jennifer López tienen prohibido mirarla a los ojos

A escasos días de que la presentadora de televisión Meghan McCain calificara a Jennifer López como una “persona profundamente desagradable”, a través de su podcast “Citizen McCain”, la cantante de origen latino volvió a ser atacada por su peculiar comportamiento así como la manera en la que trata a sus empleados.

De acuerdo con el reciente reporte del medio The Daily Mail, basado en el testimonio de diversos ex empleados de la intérprete de “On The Floor”, JLo tiene una regla incondicional entre los miembros de su staff: tiene prohibido mirarla a los ojos.

Según lo declarado por las fuentes, esta condición también se extiende al personal externo de la también actriz como sus choferes.

Una amiga nuestra trabajó como iluminadora detrás del escenario en uno de sus conciertos. Todos los trabajadores recibieron instrucciones estrictas: NO MIRARÁS A MS. LÓPEZ” Ex empleada de JLo

Jennifer López y su extraña forma de convivir con sus colaboradores

Dentro del mismo reporte de The Daily Mail, también se señaló que la nacida en El Bronx suele extender esta “regla” a personas de otros sitios en donde se presenta, como el casino Mohegan Sun, donde se realizó la indicación que todo empleado debe evitar todo contacto visual con la aún esposa de Ben Affleck.

Debido a este tipo de comportamiento, la intérprete de “Can’t Get Enough” se ha convertido en el “hazmereir” de un gran número de personas debido a que hay celebridades mucho más importantes de ella que han sido mucho más amables y amigables con la gente.

El reporte de The Daily Mail se suma a lo dicho, de manera reciente, por McCain, quien tildó a López de ser una “persona profundamente desagradable”. De acuerdo con la presentadora de televisión, durante su paso como conductora del programa “The View”, fue testigo del enorme séquito de colaboradores que la seguían a todas partes.

Según lo mencionado por la conductora, López tenía a su servicio a personas que realizaban tareas tan simples como sostener un espejo frente a ella.

Jennifer López no vive su mejor momento

Las recientes declaraciones en contra de Jennifer López se suman a la gran variedad de rumores y comentarios respecto a la supuesta separación que vive la cantante con el actor Ben Affleck.

La reciente película de Jennifer López para Netflix, “Atlas”, logró gran número de visualizaciones. Crédito: Mezcalent

Sin embargo, y según lo publicado por el medio “The Mirror” en días anteriores, las noticias sobre la crisis matrimonial que vive la cantante serían solo un distractor de la “caída artística” que vive la artista.

Luego del lanzamiento de su más reciente disco, “This Is Me… Now”, el cual fue severamente criticado al grado de considerarse un fracaso, la cantante canceló, en semanas anteriores, la gira que pretendía llevar a cabo en verano por asuntos personales.

