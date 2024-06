SNAP para Puerto Rico: director de PRFAA asegura que cambio de gobierno en la isla no afectará esfuerzos para potencial transición

Nueva York – Luis Dávila Pernas, director de la Oficina de la Administración de Asuntos de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), aseguró a El Diario que los esfuerzos que están encaminados en la isla para una potencial transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no se descarrilarán a pesar del inminente cambio de gobierno luego de las elecciones generales de noviembre en la isla.

“Yo creo que ella (la comisionada residente) ha hecho un excelente trabajo dentro de lo que es la dinámica en la Cámara (de Representantes federal). Ella ha tenido buena relación con (Glenn) Thompson, que es el presidente del comité (de Agricultura de la Cámara); ella lo llevó a Puerto Rico. Yo estuve reunido con ella en aquel evento público; inclusive visitamos un supermercado donde el propio Thompson pudo ver el alto costo de los alimentos, el hecho de que habían alimentos del estado de Pennsylvania (que él representa)… En ese sentido, (la comisionada) ha hecho el trabajo”, consideró Dávila Pernas en entrevista con este periódico sobre las gestiones realizadas por la también candidata a la gobernación de Puerto Rico, Jenniffer González referentes al tema de asistencia alimentaria y un eventual cambio a SNAP.

“Pero (González) no ha conseguido los votos (para avanzar con la transición en la Cámara) que era lo que se estaba buscando”, planteó El Diario.

“Consiguió que hubiera un incremento de $50 millones en el PAN. En el Senado, no hablan de un incremento en el PAN (la minoría republicana)”, replicó el director de PRFAA.

“Con todo y eso, Thompson dijo que ve con buenos ojos que Puerto Rico transicione. No obstante, entiende que en este momento lo que él puede dar paso dentro de los parámetros de la Ley Agrícola que él pudo aprobar en la Cámara no podía incluir eso (la transición), pero sí incluyó un incremento a la base del PAN”, continuó.

“¿No se descarrilan los procesos para una transición a SNAP en medio de un cambio de Gobierno?”, indagó este rotativo.

“No se descarrila para nada, porque es una prioridad para nosotros, una prioridad para el Partido Demócrata. Entre los republicanos, Thompson ha dicho que él la apoya en su visión personal; así que si se aplaza por más tiempo, hay una oportunidad para que continuemos progresando y adelantando asuntos de esa transición, y eso va a ocurrir. Yo no tengo ninguna duda de que P.R. va a acceder a ese programa de SNAP, es cuestión de tiempo”, aseguró.

“Supongamos que la comisionada gane esas elecciones generales, ¿usted cree en efecto que ella va a seguir las políticas establecidas por el gobierno previo de la administración de Pierluisi?”, insistió este periódico.

Dávila Pernas respondió: “Por supuesto. De hecho, el proyecto de ley que fue presentado en la Cámara es de ella. El presentado en el Senado es una copia del que ella presentó. Así que, ciertamente, si fue una prioridad para ella como comisionada residente, será una prioridad para ella como gobernadora. No tengo duda de eso”.

El entrevistado se refiere al H.R.253 y al S. 949, proyectos hermanos que buscan facilitar la transición. La versión en el Senado fue presentada por la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand.

El impacto de las primarias en Puerto Rico

En las primarias del 2 de junio, la comisionada residente prevaleció ante Pedro Pierluisi en la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP); mientras que en la contienda del Partido Popular Democrático (PPD), el actual presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, superó a su rival, el senador y exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) no tuvo primarias, y su candidato a la gobernación es Juan Dalmau. Dalmau también es el candidato a la gobernación que respalda el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), como parte de una alianza de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

Independientemente de quién gane los comicios ese día, el territorio pasará nuevamente por una reorganización gubernamental y, por ende, de posiciones y políticas.

El tema de SNAP y la paridad de fondos para la isla ha sido pieza esencial de la campaña de la Administración Pierluisi dentro y fuera de Puerto Rico.

Aunque Pierluisi y González tienen puntos en común en cuanto al tema, cada cual tomó su camino, previo a las primarias, para adelantar la discusión en la capital federal y destacar los avances logrados.

En el caso de los miembros del PPD, estos no han sido muy vocales sobre el tema; tampoco los del PIP y MVC.

Uno de los logros que González se atribuyó fue una asignación adicional de $50 millones para el PAN.

En mayo pasado, el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó su proyecto de reautorización de la Ley Agrícola (Farm Bill) para destinar unos $50 millones adicionales anuales para ese programa en Puerto Rico. Sin embargo, la versión del comité que lidera Thompson, excluyó la transición del PAN a SNAP.

A través de Farm Bill, ley ómnibus que se supone sea reautorizada por el Congreso cada cinco años, se determina el financiamiento de programas de asistencia alimentaria como PAN y SNAP.

Los $50 millones anuales para el PAN aprobados en comité de Agricultura de la Cámara

Sobre esto, Dávila Pernas reconoció que, aunque la parte de la propuesta para asignar $50 millones anuales a SNAP es positiva, al mismo tiempo implica recortes en otras áreas.

“El problema es que la propuesta republicana también corta el Thrifty Food Plan (TFP), que en el caso de Puerto Rico representa $700 millones (menos). Salió un estudio recientemente de Center on Policy and Budget Priorities (CBPP) que indica que podría haber incluso una pérdida de fondos cuando una suma el incremento y le resta lo que se está recortando por otro lado, pues podría haber un balance negativo. No obstante, se han hecho correcciones. No se habían incluido los ajustes por inflación que se habían hecho desde el 2003, y eso se incluyó…y mi entendido es que cualquier cosa que se apruebe no va a ser negativo para P.R. en términos de presupuesto, tiene que ser algo que incremente”, argumentó el entrevistado.

En específico, CBPP estimó que la forma de calcular el plan económico de alimentos bajo la propuesta republicana implicaría $700 millones de dólares menos para la isla en la próxima década.

Uno de los debates traídos por Thompson fue que Puerto Rico supuestamente no se encontraba listo para imponer el requisito de empleo para ingresar a SNAP. En respuesta a este punto, Dávila Pernas señaló que más allá de lo que el gobierno local pueda adelantar, hay unos procesos que requieren la autorización del Congreso federal.

“El Congreso tiene que aprobar. El gobierno de P.R. y el federal no pueden transformar, por ejemplo, los procesos de informática necesarios que cuestan cientos de millones de dólares en cuanto a elegibilidad, la administración de los fondos; ambos gobiernos no pueden hacer esa inversión sin que sea autorizado o financiado por el Congreso. O sea que se ha adelantado lo que ha podido y se continúa adelantando”, expuso.

El programa “Cuna de Talentos” del Departamento de Familia de Puerto Rico

El Departamento de la Familia a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) encabezan el programa voluntario “Cuna de Talentos” de cara a una potencial transición a SNAP.

La meta del programa es que la mayor cantidad de beneficiarios del PAN cumplan con 20 horas semanales de trabajo, estudio o servicios voluntarios en una organización sin fines de lucro para recibir los fondos de asistencia alimentaria.

El Departamento se había propuesto para este mes incorporar a la mayoría de los beneficiarios al programa piloto.

El total de recipientes del PAN en Puerto Rico se estima en 1,245, 499.

Dávila Pernas dijo que los esfuerzos encaminados buscan que, para el próximo año, 100,000 personas entren al programa.

“Ya todas las regiones en Puerto Rico están participando del programa voluntario. No obstante, ya hay miles de personas que han entrado al programa y están trabajando gracias a ese programa. Lo importante aquí es fomentar que las personas puedan trabajar sin miedo a perder el beneficio, y eso es parte de lo que queremos lograr con SNAP, porque SNAP permite que los límites de ingresos que son sumamente bajos en Puerto Rico se puedan duplicar para que la gente pueda ganar el doble de lo que gana hoy día sin perder ese beneficio”, puntualizó.

¿Qué se espera que pase en el Senado antes del receso de agosto?

En el Senado, la presidenta del comité de Agricultura, la demócrata de Michigan, Debbie Stabenow, incluyó en mayo una provisión en la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria (The Rural Prosperity and Food Security Act of 2024) para la transición.

A juicio del funcionario, lo anterior es un signo positivo para Puerto Rico y los sectores que abogan por la inclusión.

“La realidad es que en el Senado el comité de Agricultura es controlado por demócratas, y esto tiene que pasar por el comité de Agricultura. La presidenta de ese comité ha enfatizado que para ellos es una prioridad incluir esa transición para Puerto Rico. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, también se ha comprometido con los puertorriqueños en que llegó el momento de lograr esta transición, así que yo estoy sumamente positivo en que, una vez se presente el proyecto y pase por la comisión se apruebe con esa disposición para Puerto Rico”, destacó Dávila Pernas.

El novoprogresista anticipa que, en vista del receso legislativo de agosto, el comité senatorial tomará alguna acción sobre su versión del Farm Bill.

“En la Cámara, solo el comité ha votado; todavía no ha llegado al pleno. El pleno de la Cámara no ha votado, porque según se informa el liderato republicano no tiene siquiera el mínimo de votos requeridos para poder aprobar la legislación, y por eso se ha quedado en comité. En el Senado, yo creo que va a ser distinto. Yo creo que se va a presentar en ese comité, se aprueba y luego entonces pasaría al pleno para que se apruebe. Hay mucho senador que tiene presión de aprobar esto. Pero la realidad es que tienen hasta el 30 de septiembre para aprobarlo, y siendo un año de elecciones; hay un receso en todo el mes de agosto, pues prácticamente lo que quedan son un par de semanas…no se puede descartar el hecho de que a lo mejor lo aplazan o extienden la Ley Agrícola un año más y entonces lo atienden el año que viene”, vislumbró el entrante presidente del Partido Demócrata en la isla.

Estimado de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO)

Uno de los procesos clave en esta discusión, según mencionó Dávila Pernas, es la evaluación que hace la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO) del impacto financiero del cambio a SNAP.

“Hay que determinar el costo o impacto de la medida por CBO, eso es algo que siempre lo preguntan, y pues eso va a formar parte de esa negociación. El lenguaje que ha presentado la presidenta del comité de Agricultura del Senado incluye una transición a 10 años. Nosotros entendemos que se puede hacer en mucho menos tiempo; de hecho, queremos que sea en menos tiempo para que los residentes en Puerto Rico no tengan que esperar tanto tiempo. No obstante, eso también, el hecho de que sea una transición más larga, ayuda a que el impacto económico de la medida sea reducido, y que entonces, dentro de una negociación de un Farm Bill presupuestado a 10 años, que entonces pueda incluirse esa disposición”, consideró el director de PRFAA.

Sobre el estimado de 10 años resaltó que el cálculo implica, no solo los procesos en la isla para acoplarse a la transición, sino los que debe realizar el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

“El informe que publicó el Departamento de Agricultura federal donde apoya la transición habla de una transición a 10 años, porque no es solo Puerto Rico que tiene que transición también es Agricultura que tiene que invertir dinero en recursos, reformar sus sistemas, empleados, etc., para entonces poder administrar el programa de igual forma que se administra con otros estados. Esa transición es dual, ocurre con el gobierno de Puerto Rico y el federal”, señaló.

Sigue leyendo:

Kirsten Gillibrand busca convencer a republicanos para que transición a SNAP en Puerto Rico se incluya en versión final de “Farm Bill”

SNAP en Puerto Rico: USDA explica qué implicaría una transición al programa de cupones de alimentos en la isla

Entrevista: Departamento de Familia en Puerto Rico asegura estar listo para transición a SNAP a pesar de tranque de “Farm Bill” en el Congreso

Soberanía alimentaria en Puerto Rico: la más reciente batalla de activistas en el Congreso en medio de la discusión por SNAP

CBPP sobre SNAP en Puerto Rico: transición es clave en el camino para combatir la pobreza e inseguridad alimentaria

16 legisladores de origen boricua en NY envían carta al Congreso para que incluyan a Puerto Rico en SNAP a través de “Farm Bill”