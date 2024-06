Chiquis Rivera lanza reflexivo mensaje luego del emotivo acto en honor a Jenni Rivera

Chiquis Rivera habló poco después de la entrega en el Paseo de la Fama de Hollywood de una estrella dedicada a su madre, la cantante Jenni Rivera.

En un material que compartió en su cuenta en Instagram, la ‘Abeja Reina’: “Quiero desahogarme un poquito no más, sin decir mucho porque no es necesario, porque las cosas siempre salen, la personalidad, el carácter, lo que lleva en el corazón, la gente siempre sale”.

Después de esto, la artista afirmó que quizás mucha gente se pregunta al igual que ella por qué mucha gente que actúa mal les va bien.

“Aparentan, pero poco a poco Dios se encarga de que salgan esas cositas no tan buenas a la luz, sin que tú tengas que hacer nada. Deja esas cosas en las manos de Dios”.

Chiquis Rivera afirmó que todo cae por su propio peso, sin mencionar a nadie en específico. “Yo no le deseo mal a nadie ni siquiera cuando me enojo”, aseguró.

Reacciones por mensaje de Chiquis Rivera

Este video ha causado mucha intriga, pues no dio muchas luces, solo afirmó: “A veces hay mucha gente que me quiere sacar de mis casillas, no sé, pues ustedes me entienden”.

En algunos programas, como ‘El Gordo y la Flaca’, subieron este material y los usuarios reaccionaron sin contemplación.

“Tu mencionas a Dios cuando guardas tanto odio en tu corazón”, “Ya Chiquis, ya, calladita te ves más bonita”, “Chiquis es como todos, da consejos pero no los seguimos. O sea, si ella siguiera lo que dice, otra cosa sería su familia que hasta demandó al abuelo ! Y no lo hubiera demanda acabo el solo se hubiera hundido con todo lo malo que según hizo”.

Chiquis Rivera ha protagonizado intensos momentos con su familia, sobre todo recientemente cuando se ha enfrentado a su abuelo, don Pedro Rivera, por los derechos de las canciones de su famosa madre.

Aunque se pensó que la entrega de la estrella a Jenni calmaría un poco las aguas, el video de Chiquis ha demostrado lo contrario.

