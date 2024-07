PPD en Puerto Rico pide dejar papeleta de plebiscito criollo en blanco a modo de protesta

Nueva York – El Partido Popular Democrático (PPD) en Puerto Rico emplazó a los electores a que dejen en blanco la papeleta del plebiscito criollo que convocó el gobernador del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, como parte de las elecciones generales del 5 de noviembre.

Ayer, el candidato a la gobernación por el PPD y presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, anunció que la Junta de Gobierno del partido decidió llamar a un boicot contra la quinta papeleta por entender que la convocatoria es una estrategia electoral del PNP para atraer a más votantes estadistas a las urnas.

“El país sabe que la motivación real de este plebiscito no es otra cosa que tratar de movilizar electores estadistas que están desafectos, molestos o decepcionados con lo que han sido los pasados ocho años del PNP, y que saben que no es viable darle cuatro años más, porque no representan ningún cambio a lo que ha sido el país en los pasados ocho…”, planteó el líder del PPD este jueves en entrevista con NotiCentro Al Amanecer.

“A modo de protesta y lo que hemos determinado como partido, es que en esa papeleta no participaremos; se echará en blanco para expresar nuestra protesta, molestia o desagrado a lo que a todas luces es una falta de respeto a un país y que se anuncia el mismo día que se aumenta la factura de luz a la gente. Evidentemente es un intento de desviar la atención”, agregó.

Ortiz se refiere al anuncio del Negociado de Energía de Puerto Rico de que aprobó un aumento de un 4.7 % en la factura de la luz para los clientes residenciales hasta el 30 de septiembre próximo.

El presidente del PPD reunió a la Junta de Gobierno del partido a un encuentro el 3 de julio para establecer la posición institucional en torno a lo que catalogó como un “ejercicio fútil”.

A preguntas sobre si la posición del PPD lo que deja ver es la ausencia de una postura concreta en cuanto al tema del estatus, el presidente de la Pava respondió: “El que piense eso lo que está buscando es simplemente atacar el Partido Popular. Dejar una papeleta en blanco es la manera de expresar el desacuerdo con un proceso, con las opciones que hay en la papeleta; pero, principalmente en este tema, es el desacuerdo con que el PNP por tercera o cuarta vez utilice un plebiscito fatulo que viene a hacer una encuesta glorificada para desviar la atención, y no podemos estar de acuerdo con eso”.

Aunque para líderes opuestos al PPD, el estatus territorial es la raíz de los problemas en la isla, el Partido Popular insiste en que los temas de urgencia que realmente importan a la mayoría de los puertorriqueños son la crisis energética y la reconstrucción poshuracanes, por ejemplo.

El PIP acudirá al tribunal contra plebiscito criollo

En el caso del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el candidato a la gobernación Juan Dalmau anunció que impugnarán la quinta papeleta en los tribunales.

“Una vez el gobernador emita la orden ejecutiva y entonces la Comisión Estatal de Elecciones comience sus trámites, nosotros acudiríamos al tribunal para impugnar la inconstitucionalidad de esa acción porque la Asamblea Legislativa delegó facultades que son inherentemente facultades legislativas al Ejecutivo, y eso no se puede hacer. Y, por lo tanto nosotros habremos de impugnar en los tribunales este tipo de acción“, anticipó Dalmau por la emisora Radio Isla.

El también secretario del PIP tildó de “pescaíto” o “billete fatulo” el llamado al plebiscito.

“Tú sabes el cuento del pescaíto, es cuando alguien te vende un billete, supuestamente, premiado de la lotería, te dice que no lo puede cambiar. El billete está premiado con 10 mil dólares, pero te lo vende en $5,000, y al final del camino cuando tú vas a cambiar el billete, resulta ser un billete fatulo. Y estas votaciones plebiscitarias que ha convocado el PNP son billetes fatulos, son billetes falsificados, y la idea es que salgan los estadistas a votar para que, entonces, aunque sea agarrándose la nariz por la mala oferta electoral del PNP, voten PNP“, agregó el líder pipiolo.

Plebiscito criollo excluirá al ELA

El gobernador de Puerto Rico anunció el jueves que realizarán la consulta de estatus el mismo día que las elecciones generales. La consulta se realizaría en virtud de la Ley 165 del 2020, que permite organizar un evento de este tipo sin el aval de la legislatura.

El convocado por Pierluisi sería el séptimo plebiscito en la isla.

La elección no tendría carácter vinculante, ya que no cuenta con el aval del Congreso, por lo que sus resultados serían simbólicos. Sin embargo, a juicio de Pierluisi, sería una manera de ejercer presión a las autoridades federales sobre la necesidad de resolver el asunto del estatus de la isla.

“Esta consulta plebiscitaria es un mecanismo para ejercer presión sobre el Congreso, reclamarle acción al Congreso. Exigirle acción al Congreso para resolver el problema de nuestro estatus. Nada tiene más peso que la expresión de nuestro pueblo. De eso se trata la autodeterminación”, argumentó el primer ejecutivo a preguntas de la prensa sobre el alcance de la consulta.

El plebiscito que convocó Pierluisi se basa en el “Puerto Rico Status Act” y las versiones del proyecto tanto en la Cámara de Representantes federal como en el Senado, el H.R. 2757 y el S. 3231, respectivamente.

Ambos proyectos excluyen al actual sistema de gobierno en Puerto Rico, conocido como Estado Libre Asociado (ELA), de la consulta por ser territorial.

Miembros del PPD favorecen el proyecto del Senado 2944, presentado por el republicano de Mississippi, Roger Wicker, que sí incluye la opción del ELA.

¿De dónde saldrán los fondos para el plebiscito?

Las alternativas que aparecerán en la boleta son estadidad, independencia y libre asociación. Otro ángulo en la discusión es de dónde saldrán los fondos para el plebiscito.

De hecho, en declaraciones enviadas a El Diario la semana pasada, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, señaló para realizar la consulta se tendría que asignar más dinero a la oficina que dirige.

“En la eventualidad de que, mediante orden ejecutiva o legislación, se ordene a la Comisión incluir una quinta papeleta para una consulta de estatus, que forme parte del evento, es imprescindible que se nos asignen los fondos para poder cumplir con dicho mandato. De igual forma, el factor tiempo es crucial en este proceso, teniendo en cuenta que aspectos relacionados con la producción de papeletas deberán ser atendidos en o antes de la primera semana del mes de agosto (7 de agosto)”, indicó la funcionaria.

Pierluisi ha dicho que la papeleta se costeará con fondos estatales y que no solicitará los $2.5 millones que el expresidente Barack Obama separó, como parte del presupuesto de año fiscal 2014, para atender el tema del status.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, le pidió a Pierluisi que especifique de dónde sacará los fondos para el plebiscito.

“La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) lleva ya bastante tiempo quejándose de que no tiene suficientes fondos para contratar el personal y el equipo necesario para llevar a cabo las elecciones generales. Las primarias del pasado 2 de junio demostraron que hacen falta más máquinas, más personal y más pruebas para que el proceso que manda la ley sea uno confiable y exitoso. Sin embargo, y por exigencias de la Junta de Control Fiscal, se ha aprobado un presupuesto que no es suficiente para lograr esa meta. Ahora, encima de esa situación, el gobernador Pierluisi pretende imponer este plebiscito de dudosa legalidad, que lo único que logra es encarecer y complicar el proceso de las elecciones generales”, planteó Varela mediante un comunicado de prensa.

El representante estimó que, nada más en papeletas, la CEE tendría que invertir no no menos de $600,000.00.

“Ninguno de los tres plebiscitos criollos que ha impulsado el gobierno del PNP ha tenido efecto alguno sobre sus reclamos de estadidad, y este plebiscito, si es que lo ganaran, tampoco tendría efecto sobre un Congreso que se niega a considerar esa alternativa. Pero, para hacerlo, hay que invertir no menos de $600,000.00 en papeletas solamente, sin contar los gastos en publicidad, personal y otros. ¿De dónde va a salir este dinero? Esa es la pregunta que tiene que contestar el gobernador saliente”, añadió el también presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara.

En una actividad desde el proyecto Brisas de Arroyo, Pierluisi cuestionó las críticas de la oposición y alegó que responden a intereses personales. “No se han dado cuenta que esto no tiene que ver con sus aspiraciones personales, esto tiene que ver con el futuro de Puerto Rico desde el punto de vista de nuestro estatus, que el que tenemos es indigno, que el que tenemos nos limita y es vergonzoso”, afirmó.

“Todos los estadistas están llamados a votar, todos los soberanistas están llamados a votar, y todos los independentistas están llamados a votar. Ya lo que hagan los partidos es otra cosa, pero esto no tiene que ver con partidos”, expuso Pierluisi.

Jenniffer González tilda de hipocresía oposición al plebiscito

Por su parte, la comisionada residente en Washington y candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González, tildó de hipócrita la postura de los opositores del PNP.

“La libertad de expresión le permite a unos que fueron a Washington a respaldar un proyecto a venir aquí a decir otra cosa. Ese mismo derecho de expresión le permite la hipocresía de tratar de sumergir a Puerto Rico en una colonia por décadas para que siempre nos quedemos esperando más; para vivir en la indignidad; para vivir como segunda categoría…”, indicó desde Barranquitas en medio de una actividad por el 4 de Julio.

PRSC respalda el plebiscito, aunque reconoció necesidad de que Congreso actúe

Desde la diáspora, grupos como Puerto Rico Statehood Council (PRSC) defendieron la decisión del gobernador.

A juicio del George Laws García, director ejecutivo de PRSC, es histórico el hecho de que por primera vez en Puerto Rico una consulta incluye opciones no territoriales, a pesar de que para que ocurra un cambio de estatus se requiere un proceso con aval de ambas Cámaras en el Congreso.

“La decisión de llevar a cabo esta elección muestra la necesidad urgente de continuar ofreciéndole a los votantes de todas las ideologías en Puerto Rico los medios para expresar su deseo de acabar con la actual condición territorial en la isla y poner presión en el Congreso para que tome acción”, indicó Laws García en un comunicado enviado a El Diario.

“El PRSC apoya este ejercicio legítimo de autodeterminación e inequívocamente apoya la estadidad como la mejor opción tanto para P.R. como para EE.UU. Sin embargo, nuestra prioridad principal será continuar avanzando legislación en el Congreso para ofrecerle a los votantes puertorriqueños un proceso vinculante legal y definitivo. Para alcanzar esta meta, es primordial que Puerto Rico continue la pelea por avanzar en la estadidad a través de cada herramienta democrática disponible que subraya la importancia del plebiscito”, sostuvo.

En ese contexto, el activista y cabildero consideró que el anuncio de la consulta criolla refuerza la necesidad de que se realice una audiencia en el Senado para discutir los proyectos de estatus ante la consideración del organismo.

