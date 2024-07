Juan Osorio negó que Irina Baeva tuviera problemas con sus compañeros en ‘Aventurera’

La controversia por Irina Baeva en la obra ‘Aventurera’ no se detiene. Ahora, Juan Osorio ha salido al paso a ciertos rumores que han difundido, en los que aseguran que no solo las críticas del público incidieron para hacer el cambio del protagónico, sino que también tuvo supuestos roces con varios compañeros.

En una declaración a varios reporteros, el productor negó que esto haya sido el motivo de la decisión que anunciaron esta semana.

“Se había comentado que Irina estaba teniendo actitudes un poco pesadas con los compañeros, que a lo mejor se guardaba para ella misma”, le dijo un periodista, según se vio en un video publicado por el programa ‘Chisme No Like’.

Ante esto, Juan Osorio indicó: “Para nada, eso si les puedo decir que no es, hay una unión maravillosa entre ellos, se apoyan, yo te lo diría, si a mí me molesta, yo digo a Irina la quito porque además de todo lo que se está llevando, no se está comportando, pero para nada”.

En este encuentro con los medios, el mexicano negó que Ninel Conde sea quien asuma este papel, pues asegura que al menos por ahora no han hablado con ella, pero reconoció que es un personaje atractivo para cualquier actriz.

A Juan Osorio también le preguntaron por las polémicas declaraciones de Niurka Marcos, quien lo señaló de haber sufrido un aborto por su culpa, ya que aseguró que la obligaba a trabajar.

Ante las preguntas de su ex, no quiso dar declaraciones, para evitar que la controversia sobre el tema siguiera.

La salida de Irina Baeva representa otro momento mediático de la obra teatral, debido a que se generaron muchos comentarios en las redes sociales criticando su desempeño.

“Yo creo que hay que saber escucharlos a ustedes, como dije al principio cuando llegué, y hay que ver los ajustes que tenemos que hacer, los cambios que tenemos que hacer y bueno ya veremos, yo creo que estamos en una remodelación”, dijo.

Pero, también se ha hablado de la posibilidad de que no haya nueva actriz, sino que rehagan algunos vestuarios de la protagonista.

Sigue leyendo:

· ‘¿Bailas?’: Niurka Marcos critica a Irina Baeva tras el estreno de ‘Aventurera’

· Pareja de Juan Osorio reacciona a la opinión de Niurka Marcos tras decir que él la “mantiene”

· Juan Osorio le contestó a Niurka Marcos tras atacar a su novia casi 40 años menor que él