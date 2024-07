Daniel Bisogno y el dineral que debe tras su hospitalización

Daniel Bisogno ha experimentado una semana significativa en su carrera y su vida personal. Luego de superar una crisis de salud que lo mantuvo alejado del escenario, ha vuelto a participar en la obra musical “Lagunilla mi Barrio”. Este regreso es especialmente importante para él, ya que representa no solo su regreso a la actuación, sino también su renovación tras enfrentar serias dificultades.

“Muy contento, muy agradecido, con la ilusión de regresar al teatro, de estar cerca del público, que le agradezco y me emocionó muchísimo“, expresó durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Bisogno compartió sus motivaciones en la vida, resaltando la importancia de ver crecer a su hija, Michaela. Además, hizo alusión a su deseo de continuar trabajando para saldar la deuda hospitalaria que adquirió durante su tratamiento, lo que llevó sus palabras a un tono humorístico característico de su personalidad.

Una de las periodistas que se encontraba en el lugar le preguntó: “¿Esto es lo que te da vida, Daniel?”. Sin embargo, lo que pocos esperaban era llegar a conocer la elevada suma de dinero que debe por todo el tiempo que estuvo hospitalizado y es que él le contestó: “Eso y los 700 mil (pesos) del Hospital Ángeles”.

Este momento marca una nueva etapa en la vida de Bisogno, quien se muestra agradecido por la segunda oportunidad que le ha otorgado la vida, y su energía positiva parece reflejarse tanto en su trabajo como en su vida familiar.

Daniel Bisogno está esperando un donante

“Estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: ‘A ver si alguien te dona’. No se puede eso, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno”, expresó el conductor de ‘Ventaneando’.

Daniel destacó que tampoco tiene algún tipo de presión para poder ser trasplantado: “Estamos con toda la tranquilidad esperando, sin ninguna prisa, porque estoy bien, entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa importante, o una cuestión que sea de vida o muerte, hasta ahorita”.

Sigue leyendo:

· Daniel Bisogno está esperando un donante de hígado

· Daniel Bisogno habla de la muerte de su madre y asegura que “milagrosamente” lo hizo “mejorar”

· Daniel Bisogno en medio de su recuperación subió una foto de la especial visita de su hija Michaela