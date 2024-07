Transición de Puerto Rico a SNAP: 71% de estadounidenses apoya la propuesta

Nueva York – Los resultados de una encuesta de Siena College Research Institute arrojaron que un 71% de encuestados en Estados Unidos apoya la transición de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP, como proponen varias legislaciones en el Congreso federal.

La investigación arrojó que siete de cada 10 estadounidenses respaldaron el plan para que la isla pase del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) y reciba una asignación mayor de fondos bajo SNAP, o equivalente a la que reciben los estados o incluso otros territorios como Guam e Islas Vírgenes (USVI).

Las cifras más generales entre los que apoyan la transición versus los que no es de 71% y 29%, respectivamente.

Sin embargo, cuando los resultados se filtran por afiliación política, los encuestados demócratas mostraron mayor apoyo que los republicanos al cambio, con un porcentaje de 81% versus 58%. En el caso de los independientes, la aprobación alcanzó el 70%.

La encuesta se realizó en asociación con la organización “Feeding New York State”, en la coyuntura de la discusión en la legislatura federal del “Farm Bill” o Ley Agrícola que incluye el financiamiento para este y otros programas agrícolas.

Mediante la encuesta, que tiene un margen de error de 3.3%, se consultó a 1,000 residentes estadounidenses mayores de 18 años a nivel nacional.

“Esta encuesta nos muestra el grado de compromiso de los estadounidenses en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, independientemente de la edad, la raza, la geografía o el partido político. En todo el país, hay un apoyo abrumador para que Puerto Rico participe en SNAP, lo que prueba que el Congreso debe actuar en la transición de Puerto Rico a SNAP durante el debate de la actual Ley Agrícola. El momento ha llegado para finalmente proporcionar a los ciudadanos estadounidenses en el territorio los mismos beneficios nutricionales que ya están disponibles en los 50 estados, D.C., y dos territorios: Guam y USVI”, emplazó Lillian Rodríguez López, directora de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico a través de un comunicado de prensa provisto por “Feeding New York State”.

Por su parte, Mari Jo Laborde, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Puerto Rico, consideró que los resultados del estudio prueban el consenso que hay entre los boricuas en la isla y la población en Estados Unidos sobre la prioridad que se le debe dar a la transición.

“Este sondeo confirma que nuestras prioridades están alineadas con lo que los estadounidenses en toda la nación creen: acabar el hambre y la inseguridad alimentaria debe ser una prioridad, y esto incluye cada jurisdicción de EE.UU. La transición de Puerto Rico al SNAP es un paso necesario en nuestro esfuerzo por acabar con el hambre en la isla. Como la principal organización contra el hambre en Puerto Rico, el hecho de que haya un apoyo tan abrumador para esta transición solo fortalece nuestro compromiso con este objetivo”, manifestó, por su parte, Laborde.

Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses reciben menos fondos federales para asistencia alimentaria en comparación con los beneficiarios en los estados. En Puerto Rico, aplica una subvención en bloque bajo la que se reciben aproximadamente $2,900 millones anuales en fondos de asistencia alimentaria. De darse la transición a SNAP, la asignación aumentaría $4,500 millones anuales, según datos de un estudio de viabilidad preparado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Desde el año pasado, la presión de varios sectores ha aumentado en el Congreso para que los legisladores le den paso a la transición que, inevitablemente debe realizar a través de una provisión en el Farm Bill.

Sin embargo, republicanos y demócratas no se han puesto de acuerdo sobre el contenido final del paquete ómnibus.

Algunos líderes no descartan que nuevamente se tenga que extender la ley vigente para que se logre un consenso que lleve a la reautorización de la medida por cinco años más.

En el caso específico de SNAP para Puerto Rico, en mayo, el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, liderado por el republicano de Pennsylvania, Glenn Thompson aprobó su versión del Farm Bill que excluye la transición al programa.

Sin embargo, en el Senado, la presidenta del comité de Agricultura, la demócrata de Michigan, Debbie Stabenow, incluyó en mayo una provisión en la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria (The Rural Prosperity and Food Security Act of 2024) para la transición.

Posteriomente, en junio, el senador republicano de Arkansas John Boozman, quien además es líder de esa minoría en el comité, excluyó de sus propuestas lenguaje para facilitar la inclusión de Puerto Rico a SNAP.

No está claro qué va a pasar con la legislación en este cuerpo legislativo.

El Diario contactó temprano esta mañana a personal de prensa de Stabenow para indagar sobre el curso de los procesos y el debate en el Senado, pero aún no hemos recibido respuesta.

La actual legislación agrícola expira el 30 de septiembre.

Otros resultados destacados de la encuesta

• 82% apoya hacer permanente el Programa de Acuerdo Cooperativo para Asistencia en la Compra de Alimentos Locales (Local Food Purchase Assistance Cooperative Agreement Program / LFPA) en la próxima Farm Bill

• 80% apoyar el aumento de los niveles de beneficios para SNAP

• 77% apoya la Ley del Programa Universal de Comidas Escolares

(Universal School Meals Program Act)

• 72% coinciden en que “recortar fondos de programas sociales para cosas como nutrición, vivienda o cuidado de salud no es la manera de para disminuir el déficit presupuestario”

• 70% apoya dejar sin efecto la prohibición de utilizer los beneficios SNAP para comprar comidas calientes o preparadas a vendedores autorizados de EBT

• 65% apoya la expansion de acceso a SNAP para estudiantes universitarios

