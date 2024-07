Delegados demócratas en Puerto Rico acuerdan votar por Kamala Harris para la nominación

Nueva York – Los delegados del Partido Demócrata de Puerto Rico (DPPR) se comprometieron en apoyar a Kamala Harris en su aspiración a la nominación como candidata a la presidencia de Estados Unidos, confirmó a El Diario el presidente de esa colectividad en la isla, Charlie Rodríguez.

“La delegación de Puerto Rico, que somos 60 delegados en propiedad y cinco suplentes, un total de 65, yo los convoqué (el miércoles) a todos como presidente del Partido Demócrata y presidente de la delegación en Chicago para tener una discusión. Tuvimos una reunión muy positiva, muy buena; y todos, por unanimidad acordamos respaldar a Kamala Harris en la nominación presidencial y en la candidatura a la Casa Blanca”, indicó Rodríguez en entrevista con este periódico.

Rodríguez añadió que, aunque presentía que todos los miembros de la delegación iban a estar de acuerdo, entendía que tenía que realizar un proceso de diálogo “abierto y transparente” sobre la candidatura de Harris tras el retiro de Joe Biden de la contienda.

Rodríguez, quien describió a la delegación puertorriqueña como la más grande latina, reveló que personas cercanas a la campaña de Harris lo contactaron para conocer sobre la postura de los demócratas en la isla, y que le comunicó al comité “Harris for President” que contaban con el apoyo de cara a la convención nacional en Chicago, Illinois a partir del 19 de agosto.

El pasado 28 de abril, el Partido Demócrata en Puerto Rico realizó su primaria presidencial.

La cifra de 65 delegados que aporta P.R. es más que la de 24 estados y los otros cuatro territorios. De los 65 delegados boricuas, 36 fueron seleccionados en la primaria presidencial; el resto fue elegido en la Convención Estatal de Partido Demócrata el 8 de junio. Los otros cinco, son delegados automáticos. Entre estos se encuentra Rodríguez y el gobernador de la isla Pedro Pierluisi.

En el caso de Puerto Rico, Biden fue el único candidato para el que 102 personas mostraron disposición de ser delegados y ocupar una de las 36 posiciones disponibles por distrito en la primaria.

El también expresidente del Senado de Puerto Rico indicó que los delegados en la isla coinciden en que la Administración Biden – Harris ha demostrado con hechos que es amiga de Puerto Rico.

En ese sentido, la candidatura de la vicepresidenta representa una continuidad de las gestiones hechas bajo Biden en favor de los residentes en el territorio.

Entre las acciones tomadas por la administración demócrata que, a juicio de Rodríguez, han beneficiado a los boricuas está la liberación de los fondos federales para reconstrucción tras los huracanes María e Irma.

“No ha habido un presidente en la nación americana que le haya dado tantas ayudas a Puerto Rico como lo ha hecho la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris…sobre $40,000 millones de dólares están comprometidos por un espacio que puede prolongarse hasta por 10 años, y ya las ayudas están llegando. El problema fue que la segunda mitad de cuatrienio del presidente Trump la Cámara de Representantes estaba dominada por los demócratas; Nancy Pelosi era la ‘speaker’. Se aprobó muchísimo dinero para Puerto Rico para lidiar con el problema de María…Administrativamente, el presidente Trump le impuso unas restricciones y limitaciones al uso de los fondos federales aprobados para Puerto Rico que imposibilitaba el desembolso de los fondos…Estás restricciones que le puso a Puerto Rico, Donald Trump no se las puso a Florida ni a Texas que habían sufrido el embate de huracanes; se le impuso solamente a Puerto Rico. Por eso fue que los fondos se aprobaron, pero no se podían usar. Cuando llega Biden a la Casa Blanca, inmediatamente, quitó esa restricción…”, destacó el político al tiempo que aregumentó que Trump trató “miserablemente” a Puerto Rico.

Rodríguez además mencionó el compromiso de Biden en cuanto a paridad en fondos federales bajo programas como SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), del que los boricuas fueron excluidos con ratificación de la Corte Suprema de Estados Unidos a pesar de ser ciudadanos estadounidenses

Rodríguez, miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), es uno de los cuatro puertorriqueños que forman parte del Comité Nacional Demócrata (DNC).

Votación anticipada del DNC entre el 1 y 7 de agosto

La entidad informó recientemente que realizará un proceso virtual entre el 1 y 7 de agosto para confirmar a Harris como candidata demócrata a la presidencia.

Rodríguez explicó que el DNC ya había tomado la decisión del proceso virtual desde antes que Biden anunciara su retiro de la contienda en respuesta a una ley aprobada por los republicanos en la legislatura de Ohio y firmada por el gobernador afiliado almismo partido, Mike DeWine

“El estado de Ohio, que tiene un gobernador republicano, tiene una legislatura estatal republicana, aprobaron una ley indicando que, para poder tener acceso a aparecer en la papeleta presidencial en el estado de Ohio, usted tenía que tener su nominación oficial en o antes del 7 de agosto. Obviamente, eso es una trampita que ponían, porque los demócratas tenemos nuestra convención desde hace tiempo anunciada del 19 al 22 de agosto”, consideró el estadista.

El secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, planteó esta semana que la Asamblea General hizo una excepción que temporeramente extiende el plazo hasta el 1 de septiembre.

Sin embargo, los argumentos del gobernador y su equipo no fueron convincentes para los demócratas, por lo que el DNC decidió hacer el voto anticipado, argumentó Rodríguez.

“Para evitar caer en esa trampa y tener que lidiar con asuntos legales, el comité demócrata decidió optar por un proceso de votación anticipada en línea para decir que ya tenemos el candidato oficial y cumplimos con la fecha del 7 de agosto, y no estamos a merced de una interpretación acomodaticia a lo que hizo la legislatura republicana de Ohio”, planteó el exlegislador.

Rodríguez explicó que en la votación en línea participarán los delegados de los 50 estados, Washington D.C., y los cinco territorios, incluyendo Puerto Rico.

“No hay disposiciones especiales en el reglamento para los delegados de Puerto Rico u otros territorios, todos se guían por el mismo proceso en términos de la votación anticipada, incluyendo los demócratas en el extranjero o demócratas ‘abroad’”, detalló.

¿Kamala Harris tiene la nominación asegurada?

“Cuando se dice que Kamala tiene los delegados necesarios, a este punto que estamos hablando, ¿se refiere a un compromiso verbal, a que delegados le dijeron que la están apoyando?”, preguntó El Diario.

“Claro, claro…”, respondió.

“También se ha planteado que no es que ella tiene esta nominación asegurada…¿cuándo sería más seguro que Kamala es la candidata, luego de ese proceso virtual o después de la convención nacional?”, indagó este rotativo.

“El proceso virtual es para fines de cumplimiento con las leyes de los estados, particularmente con esta maniobra de la legislatura republicana de Ohio. Obviamente, con lo que se haga ahora en línea empezando el día primero, es válido; se convierte en nuestra candidata oficial, pero, realmente, para fines internos del Partido Demócrata, lo fundamental será en la convención del 19 al 22 (de agosto) donde habrá el ‘roll call’ (lista) por los estados y territorios”, explicó.

“¿Realmente se podría dar un virazón?, que salga un aspirante diciendo, ‘ah mira, yo quiero retar a Kamala’”, planteó este medio.

“Probabilidad, ninguna. Lo cierto es que hoy (jueves), por ejemplo, los delegados están recibiendo lo que es un formulario de endoso a un candidato o candidata presidencial, de manera que para ser objetivos en el proceso, el Partido le dice a cualquier persona que quiera aspirar en este proceso que empieza el día primero de agosto, que tiene que someter unas peticiones de endosos de por lo menos 300 delegados, de los 4,000 y pico de delegados que hay, 300 delegados tienen que aparecer endosando a cualquier persona que quiera participar en este proceso…Yo no anticipo que vaya a haber otro candidato porque todos los potenciales candidatos ya han salido públicamente a apoyar a Kamala Harris”, abundó el delegado demócrata.

La posibilidad de un vicepresidente de un estado bisagra

El líder novoprogresista no prevé problemas con los votos a Kamala, particularmente porque los delegados a nivel general en los estados y territorios estaban comprometidos con la candidatura de Biden, y Harris representa, indirectamente, una extensión de la misma.

“Los delegados fueron electos comprometidos con Joe Biden. Al momento de Joe Biden retirar su nominación, libera a los delegados para que puedan votar por quien quieran. Lo que ha ocurrido es que la gran mayoría de las delegaciones ya han anunciado que endosan a Kamala”, dijo.

Sobre la elección del candidato a vicepresidente, que se espera que Harris lo anuncie antes de la convención en Chicago, Rodríguez apostó a figuras en estados clave o que determinan el resultado de las elecciones, como Pennsylvania y Arizona.

Uno de los preferidos del demócrata puertorriqueño es el gobernador de Pennsylvania, Joshua David Shapiro.

“Pennsylvania es un estado bien importante y él es un gobernador que tiene mucha popularidad. El tiene un atractivo, porque no es solo en Pennsylvania, donde hay muchos boricuas; (una potencial designación como vicepresidente) influye en Wisconsin, Michigan que es otro estado importante. Así que ese gobernador debe estar en carrera en la evaluación que está haciendo Kamala”, analizó el también abogado nacido en Nueva York.

“En términos del senador de Arizona, ¿hasta qué punto pudiera ayudar a balancear la papeleta? o inclinar la balanza hacia Harris en temas como la frontera?”, preguntó El Diario.

“Yo creo que sería excelente. Mark Kelly es senador de un estado que es crucial, un estado fronterizo. Es un veterano. Es un exastronauta. Vivió en carne propia lo que es el uso indiscriminado de armas de fuego y la venta y distribución en la nación cuando su esposa que era congresista hubo un atentado contra su vida. De hecho, la bala se alojó en su cabeza y le ha traído una serie de consecuencias. Y él es una persona que también ha sido moderada y una persona que quiere buscar una solución al asunto de la frontera, y estaba de acuerdo con el proyecto que Biden y Kamala Harris habían logrado junto con senadores demócratas y republicanos. Así que yo creo que sería un excelente candidato. Eso para mí son los dos que más veo con posibilidades”, puntualizó.

En este contexto, Rodríguez señaló que, al final de día, lo que más pesa en la evaluación es cuántos votos del Colegio Electoral los potenciales candidatos pueden traer, y que, en esa coyuntura, Arizona y Pennsylvania son fundamentales en la carrera electoral.

A preguntas del enfoque que debe tener el mensaje de Harris a partir de ahora en vista de la cercanía con Trump en las encuestas de intención de voto, Rodríguez consideró que el tema sobre la igualdad de género y los derechos reproductivos de las mujeres debe ser uno de los principales, así como el control de armas.

“Yo creo que ella tiene que conectar con el pueblo a base de cuáles son sus propuestas. En cuanto a la mujer, sin duda alguna, una defensa de los derechos reproductivos y de la igualdad. Y meramente que ella esté aspirando a la Presidencia demuestra cuán comprometida está ella y el propio Partido Demócrata con la igualdad de la mujer. Dos: tiene que demostrar que va a ser fuerte en el área del control de armas en la nación. Todas las encuestas en EE.UU. continentales demuestran que el pueblo favorece que se impongan restricciones a armas. Qué curioso que el arma con la cual por poco matan a Donald Trump era un AR-15, una de las semiautomáticas que cuando Bill Clinton fue presidente, los demócratas dominaban el Congreso y se puso una veda que duró 10 años con idea de que se fuera a renovar. Esos 10 años se cumplieron bajo la presidencia de George Bush, hijo, y de un Congreso republicano, y los republicanos, como están tan comprometidos con el National Rifle Association, no quisieron aprobarlo”, cuestionó.

Otros dos asuntos clave en los que debe enfocarse Harris es el de la inmigración ilegal y el control de la frontera.

“Esto es un asunto que no se resolvió por culpa de Donald Trump. Biden y Kamala Harris, como presidenta del Senado, lograron un proyecto de consenso bipartita que atendía el problema grave de falta de recursos en la zona de la frontera con enmiendas para que se tuvieran garras para que personas pudieran pedir asilo y otras cosas que eran necesarias. Eso estaba todo en un proyecto de ley que era buenísimo. Todo el mundo decía que ese era el paso que había que dar, y todo iba muy bien hasta que llegó Donald Trump; todo lo que toca lo daña. Le dijo a los senadores republicanos que no podían aprobar esta medida porque si la aprueban me quitan un issue de campaña”, expuso.

“Kamala tiene que venir con su programa que va ser para combatir la entrada ilegal; porque, obviamente, se va a combatir, pero se va a combatir con una legislación que atienda el asunto, no con una muralla. Trump nos prometió una muralla; nunca la terminó, y siguen entrando hasta por debajo de la muralla”, concluyó.

