Lili Estefan y el complejo momento que vivió con Raúl de Molina

Lili Estefan compartió en el programa “El gordo y la flaca” una experiencia profundamente personal y conmovedora relacionada con la salud de su compañero Raúl de Molina. Durante la emotiva charla con Don Omar, que giró en torno a su diagnóstico de cáncer y la manera en que ha enfrentado esa difícil etapa. Por ello, la conductora aprovechó la oportunidad para abrirse sobre un periodo crítico en la vida de su amigo.

“Yo viví esto al lado de Raúl. Raúl tuvo cáncer hace casi dos décadas atrás y nunca se me olvida la noche que me llamó y me dijo: ‘Tengo que hablar contigo’. Y me cuenta que llegó al doctor con un dolor de espalda… Raúl tenía molestia y cuando llega, le dicen: ‘Tienes cáncer, el único problema que tengo es que tienes demasiado sobrepeso y no me atrevo a operarte porque siento que te me vas a quedar muerto en la mesa de operaciones”, expresó la conductora en exclusiva.

Estefan recordó cómo estuvo a su lado cuando él enfrentó una grave situación de salud, destacando el apoyo mutuo que se brindaron en esos momentos. La conexión emocional entre ellos y su solidaridad como compañeros de trabajo se hizo evidente mientras hablaban de la importancia de la amistad y el cuidado en circunstancias de adversidad.

Este relato no solo humaniza a los presentadores, sino que también subraya un mensaje de resiliencia y optimismo ante los desafíos que presenta la vida. La experiencia de Don Omar y la historia compartida por Lili resonaron en los televidentes, ofreciendo un rayo de esperanza y la posibilidad de superar situaciones difíciles mediante el apoyo de seres queridos.

Don Omar le contó a Lili Estefan de su enfermedad

“Los doctores me advirtieron que tenía que tomar acción rápida si mi tumor llegaba a tener 3 milímetros, pues ellos me aseguraban que iba a suceder. Comencé a sentirme débil y estaba en ese momento en el que estaba sintiendo esa debilidad, no era otra cosa que estaba pasando por una hemorragia que estaba siendo reflejada en mi orina por dos semanas”, dijo el cantante en exclusiva para ‘El Gordo y La Flaca’.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan enfurece y deja de seguir a Fernando Carrillo

· Lili Estefan reacciona a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

· Don Omar le confiesa a Lili Estefan cómo fue su diagnóstico de cáncer