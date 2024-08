Un comentario acerca de Ángela Aguilar: ¿el motivo por el que Daniel Arenas sale de ‘Hoy Día’?

En redes sociales, varios usuarios han relacionado el comentario que Daniel Arenas hizo sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal con su salida del programa de televisión ‘Hoy Día’, que transmite la cadena Telemundo.

De forma sorpresiva, el colombiano dijo que no está de acuerdo con que alguien le sea infiel a su pareja. “Por eso está la sociedad como está, estamos normalizando que quien te ama te puede ser infiel”, comentó esta semana en el show matutino.

Para muchos, este mensaje fue incómodo y por eso decidieron apartarlo del programa matutino, aunque Daniel Arenas insistió en que fue él quien renunció y que se fue en buenos términos de la cadena de televisión.

“Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este, que es una gran responsabilidad”, afirmó.

Sin embargo, varios usuarios en las redes sociales no creen en esta versión y por eso han afirmado: “Daniel es un gran ser humano con valores que no dejaría de lado para unirse a esas televisoras y hacer y decir lo que ellos quieren para implementar la agenda 2030 y promover y normalizar todo lo malo que bien por él que no se dejó comprar como todos los demás”.

Otro mensaje que se leyó fue: “Renunció obligado, porque la cadena de televisión lo puso en problemas por los comentarios que hizo en la relación de falta de respeto, de Nodal y Ángela, porque dijo que no le pongamos el título de que todo es normal en la falta de respeto y de la infidelidad comparándolo con el amor puro y verdadero”.

La salida de Daniel Arenas fue bastante sorpresiva para el público, ya que no había señales de que terminaría su etapa en el show. Por eso muchos no esperaban que terminara su participación como conductor. Es probable que en los próximos días anuncien quién podría sumarse al cast, siendo Clovis Nienow uno de los nombres que más suena.

