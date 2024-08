Entre esperanza y miedo viven los venezolanos en la frontera norte de México tras las elecciones

Una mezcla de desolación y esperanza de volver a su país invade a los venezolanos varados en Tijuana, la mayor ciudad de la frontera norte de México, donde representan uno de cada cuatro migrantes irregulares interceptados este año, cuando se ha multiplicado el éxodo por la crisis política agravada por las elecciones del domingo pasado.

Evelin Mora, venezolana de 29 años, compartió a EFE que hace nueve años tuvo que salir de manera forzada de Venezuela, por amenazas, además de las condiciones precarias y la represión que se vive en su país, por lo que dejó atrás a su familia para salvaguardar su integridad y poder continuar con el desarrollo de su vida.

“Desde el 2014 comenzamos a vivir una represión, principalmente hacia nosotros, los universitarios, que éramos los que defendíamos al pueblo en ese entonces, y salí por eso, pero también porque sabía que no tenía futuro en mi país y no tenía otra opción”, dijo.

Las autoridades de México detectaron a casi 1,4 millones de “personas en situación migratoria irregular” entre enero y mayo de 2024, de las cuales 377.401 son originarias de Venezuela, según informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Estamos a favor de la libertad”

En una protesta en contra del Gobierno actual de Nicolás Maduro, la venezolana Andreina Silva dijo que las familias en su país están “aterrorizadas” porque “si salen, están expuestas a que los secuestren o les puedan hacer algo”.

“Mi madre, hermanas y sobrinas que están llenas de tanta tristeza, aunque quieren seguir luchando y dando todo para poder acompañarnos, están aterrorizadas. Mi mamá no duerme nada, hacen retenes cerca de su casa y están llenas de miedo de que no pueden salir a la calle porque no saben qué pueda pasar”, detalló.

Asimismo, llamó a sus paisanos a “que sigan luchando desde donde puedan y de manera segura”, porque, dijo, no quiere “ver más hermanos muertos”.

“No quiero ver ni niños, ni jóvenes, ni adultos muertos. Sé que hay un derramamiento de sangre actualmente muy grande y no quiero ver eso, los quiero ver muy pronto celebrando por la unión y la libertad de Venezuela”, manifestó.

No a la represión

Neuri Alexander Morán Sulvarán, otro manifestante venezolano, denunció que “el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro hoy en día está apresando a todos los venezolanos”.

“Hay más de 677 personas que están detenidas solamente por protestar pacíficamente por un derecho que se ejerció que fue el voto y defender las elecciones que ganamos”, señaló.

“Tenemos personas muertas, lamentamos que se hayan tomado esas medidas drásticas, pero desde aquí decirles a nuestros hermanos que son unos héroes y que los estamos apoyando a todos desde Tijuana”, puntualizó.

Un grupo de migrantes venezolanos se unió a la serie de manifestaciones impulsadas por la oposición en diversos países el sábado en contra de Nicolás Maduro y el presunto fraude electoral, con banderas de su país y pancartas con frases como “Queremos libertad en Venezuela”, “No al fraude electoral” y “Rechazo a la dictadura y la represión”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ratificó este viernes que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, consiguió la reelección en los comicios presidenciales del domingo pasado, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de apoyos obtenidos por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, con el 96,87 % de las actas escrutadas.

