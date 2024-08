Leonardo DiCaprio enciende las alarmas tras sufrir una picadura de medusa

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio sufrió un accidente mientras se encontraba realizando snorkel en la isla de Cerdeña, en Italia.

A través del medio especializado TMZ, se reveló que el intérprete de “Titanic” viajó hasta este rincón del Mar Mediterráneo, en compañía de su actual novia Vittoria Ceretti, con la intención de disfrutar unos días.

Sin embargo, y gracias a un paparazzi, se pudo constatar que el ganador del Oscar por “The Revenant” sufrió la picadura de una medusa mientras se encontraba realizando snorkel. Ante esta situación, el actor pidió ayuda a la tripulación para salir del agua cuanto antes.

👀 Leonardo DiCaprio fue picado por una medusa durante un paseo en el mar. Esto se sabe de su salud ▶️ https://t.co/QLZkdltnZb pic.twitter.com/UGB0CAj1DW — TC Entretenimiento (@TCNautas) August 6, 2024

¿Cómo se encuentra Leonardo DiCaprio?

Luego de que se revelara el incidente que sufrió DiCaprio, también se mencionó que el actor recibió dicha picadura en la parte baja de la espalda, cerca de los glúteos.

Lo anterior también provocó que el equipo del actor colocara al artista sobre la regadera al aire libre del yate, al mismo tiempo que otras personas trataban de secar la zona en donde la medusa dañó al actor.

De acuerdo con lo revelado por el mismo medio, las acciones llevadas a cabo, así como la pronta reacción de la tripulación, hicieron que el estadounidense no tuviera que ser llevado al hospital.

Posterior a este incidente, el intérprete de “Catch Me If You Can” fue visto junto a Ceretti en una fiesta, confirmando que el accidente del actor no tuvo mayor repercusión. Respecto a la presencia de DiCaprio en esta zona, el artista se encuentra vacacionando junto a su novia y otras personalidades en esta zona del Mediterráneo.

Leonardo DiCaprio disfruta de su relación con Ceretti

A pesar de la conocida negativa de Leonardo DiCaprio de hablar sobre sus relaciones, el actual noviazgo que mantiene con la modelo italiana ha comenzado a consolidarse a más de un año de haber sido vistos juntos besándose en un centro nocturno en Ibiza, España.

Desde entonces, la pareja ha sido captada en un gran número de escenarios y sitios, creando grandes interrogantes sobre si el actor estaría pensando en una relación seria y a largo plazo tras años de salir con un gran número de mujeres.

Leonardo DiCaprio teve um encontro indesejado com uma água viva nas praias da Sardenha, de acordo com o TMZ.



Publicado por https://t.co/KWmKqduzwn via Instagram. pic.twitter.com/tR3sB4evsV — Leo DiCaprio Br (@DiCaprioBrasil_) August 5, 2024

Respecto a su próximo proyecto, el intérprete de “The Aviator” trabajará bajo el mando del reconocido director Paul Thomas Anderson en una adaptación de la novela “Vineland”, del escritor Thomas Pynchon, que planea estrenarse en 2025.

Para lo anterior, y según lo revelado por medio locales como The San Diego Tribune, la producción ha iniciado un proceso de casting para reclutar a hombres, mujeres y niños latinos.

Continúa leyendo

Leonardo DiCaprio y Sean Penn protagonizarán nueva película de Paul Thomas Anderson

Aseguran que Leonardo DiCaprio negó la entrada a su fiesta de cumpleaños a su ex Victoria Lamas

Conoce el castillo en Cannes donde Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese celebraron el estreno de ‘Killers of the Flower Moon’