Veljko Paunovic lanza dura advertencia a sus jugadores antes de enfrentar al Pachuca

Los Tigres de la UANL están a horas de enfrentar a los Tuzos del Club Pachuca en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024 con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del torneo y mantenerse en la lucha por el título de campeón; ante este hecho el técnico consideró que el equipo no es favorito debido a que desconoce el resultado que se pueda generar y envió una advertencia a todos los jugadores de la plantilla que piensen de esa manera.

Durante la conferencia de prensa previa a este enfrentamiento Paunovic se negó a sentirse favorito para este duelo contra los Tuzos a pesar de los buenos resultados que ha conseguido su equipo recientemente y reconoció el trabajo que ha realizado el uruguayo Guillermo Almada para impulsar a su club.

“Como me dé cuenta que cualquiera que está aquí con nosotros y alrededor del equipo tenga ese pensamiento que somos favoritos mañana, le voy arrancar la cabeza, no va a estar aquí y lo voy a mandar para Monterrey. Ese es el mayor peligro, darnos como favoritos en esta fase o en cualquier otro momento en el futuro”, expresó Paunovic.

“Nosotros somos un equipo fuerte que siempre y cuando sabe cómo jugar, cómo respetar a su rival, ser competitivos y solucionar problemas, nos tenemos que concentrar sólo en nosotros, en ser un equipo con cohesión y compañerismo, es un proceso que sigue avanzado por lo que otro tipo de enfoque y entendimiento de nuestro rol en el equipo, no es bienvenido”, agregó el serbio en sus declaraciones.

Por su parte, el futbolista argentino Juan Brunetta fue cuestionado sobre el mismo tema si se sentía como favorito contra los Tuzos; ante este hecho el jugador decidió bromear ante la amenaza que realizó el serbio momentos antes y sostuvo que simplemente harán todo lo posible para poder alcanzar la victoria.

“¿Vos querés que el profe me mate a mí? Sinceramente no nos ponemos en papel de favoritos porque siempre los partidos hay que jugarlos, vamos juego a juego y hay que estar a la altura de los partidos. Será un rival difícil como Puebla e Inter (Miami), nada, no pensamos más allá de mañana”, enfatizó.

